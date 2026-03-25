Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, habló este miércoles de su esguince en la rodilla izquierda y desmintió las informaciones que apuntan a un supuesto error médico del club madrileño sobre su lesión.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", afirmó este miércoles Kylian Mbappé, en una rueda de prensa en Boston (Estados Unidos) previa al amistoso entre Francia y Brasil.

Mbappé reconoció, no obstante, que pudo contribuir a la confusión por no haber comunicado suficientemente sobre su estado físico.

"Cuando no comunicas, se generan interpretaciones", dijo en su comparecencia ante la prensa, y subrayó que siempre existió una "comunicación clara" con el club durante su rehabilitación, tanto en Madrid como en París.