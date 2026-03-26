Durante la temporada de Semana Santa, el flujo vehicular y peatonal en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos aumenta de manera significativa. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer los horarios oficiales y utilizar fuentes confiables con datos en tiempo real.

Horarios de garitas en Estados Unidos (CBP)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) administra los puertos de entrada entre México y Estados Unidos. Los horarios y disponibilidad de carriles pueden consultarse directamente en su portal oficial Border Wait Times (BWT), pero estos son unos de los más comunes:

A continuación, el horario de algunos de los principales cruces:

San Ysidro (CBP): Cruce vehicular 24/7; instalaciones peatonales como PedWest operan con horario restringido.

Calexico West: Operación 24 horas al día.

Andrade / Los Algodones: Abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Nogales Mariposa: Generalmente opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Paso del Norte (PDN) y Bridge of the Americas (BOTA): operan 24/7.

Eagle Pass: Bridge I: 7:00 a.m.–11:00 p.m. Bridge II: 24/7.

Laredo: Bridge I y II: 24/7.

Colombia Solidarity: 8:00 a.m.–12:00 a.m.

World Trade Bridge: 7:00 a.m.–12:00 a.m.

Hidalgo: 24/7.

Pharr: 6:00 a.m.– Medianoche.

Anzaldúas: 6:00 a.m.– 10:00 p.m.

Brownsville / Matamoros: Gateway International Bridge: 24/7.

CBP indica que el viajero puede verificar:

Horarios por puerto de entrada (vehículos, peatones, carga).

Cantidad de carriles abiertos.

Tiempos de espera actualizados para carriles General, Ready Lane, SENTRI.

Puertos más utilizados en Semana Santa:

San Ysidro (California) – Tijuana.

Otay Mesa (California) – Tijuana.

Calexico East / West – Mexicali.

El Paso (Texas) – Ciudad Juárez.

Laredo (Texas) – Nuevo Laredo.

Brownsville (Texas) – Matamoros.

Nogales (Arizona) – Nogales.

Los tiempos de espera de carriles abiertos cambian constantemente, pero CBP actualiza estos datos 24/7 en su sistema oficial BWT.

México mantiene operativas sus aduanas según los horarios acordados bilateralmente con Estados Unidos, por lo que el funcionamiento de cada cruce depende directamente del puerto de entrada administrado por CBP.

Recomendaciones oficiales para evitar filas

Aunque los gobiernos de México y Estados Unidos no emiten rutas alternativas específicas, el CBP sí recomienda:

a) Consultar el sistema oficial BWT antes de viajar: Permite identificar cruces menos congestionados y elegir la mejor alternativa disponible.

b) Preferir cruces con más carriles disponibles: Cruces como San Ysidro, Otay Mesa, El Paso–Ysleta o Laredo tienden a operar más carriles en temporadas altas.

c) Usar Ready Lane o SENTRI cuando sea posible. Según CBP, las metas de procesamiento son de 15 minutos para SENTRI.

d) Evitar horarios de mayor congestión, los cuales son de 8:00–11:00 a.m. y de 4:00–7:00 p.m.

Consejos para cruzar en Semana Santa

Considera usar cruces menos saturados como Otay, Tecate, Santa Teresa o Colombia Solidarity, cuando las condiciones lo permitan. Lleva tus documentos listos: pasaporte, visa, permisos, declaraciones de aduana.