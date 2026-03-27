Legendarias estrellas de futbol de la Selección de Portugal sorprendieron "echándose una cascarita" en el popular Maracaná de Tepito, en pleno corazón del barrio bravo de la Ciudad de México.

Desde este jueves las redes sociales se inundaron con videos donde referentes del balón pie como Rui Patricio, Nuno Gomes Hélder Postiga y Ricardo Quaresma, entre otros trataron de pasar casi desapercibidos por los pasillos del mercado.

Sin embargo, a pesar de caminar con sandalias, los jugadores fueron identificados por sus uniformes, y se le vio saludando a la afición, además de tomarse selfies.

La inigualable experiencia quedó encerrada con el comentario del exdeportista portugués, Vitor Madjer, quien en redes escribió: " IA estamos en México ".

Foto: Legends Portugal / IG

Incluso, a uno de ellos, un chilango le dio un "ride" en una motoneta, dejándolo sorprendido.

Entre las últimas publicaciones que están tomando fuerza en redes destaca un reel en el que se muestra a los futbolistas relajados en una de las canchas de futbol urbanas más características del barrio bravo.

"Adelanto de un juego legendario en Tepito", así la selección presumió en redes el video de la cascarita, dejando entre ver la buena actitud que se vivirá este fin de semana en el Estadio Azteca, ahora Banorte.

Este viernes, la leyenda Nuno Gomes compartió su experiencia en Tepito, describiéndola como única y reconociendo que el futbol es un deporte "realmente conecta mundos".

"Tuve la oportunidad de visitar el legendario barrio de Tepito, un lugar lleno de historia, cultura y una energía que realmente no puedes explicar a menos que lo sientas tú mismo.

" Uno de los momentos más especiales fue pisar el campo en el icónico 'Maracanã de Tepit o' y jugar junto a leyendas portuguesas ".

La Selección Portuguesa de futbol que se enfrentará en la cancha del Estadio Banorte contra el equipo de Javier Aguirre llegó esta semana a nuestro país.

Su primera parada fue Cancún y luego se trasladaron a la Ciudad de México para estar listos para el juego de este sábado 28 de marzo.