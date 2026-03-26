Luego de que se revelara que el Estadio Azteca, ahora Banorte, no contará con estacionamiento para el partido amistoso México vs Portugal, te decimos cuándo será este encuentro y donde podrás verlo desde la comodidad de casa.

Cabe recordar que este encuentro se dará en medio de la desilusión de cientos de apasionados del futbol luego de que la Selección portuguesa diera a conocer que Cristiano Ronaldo definitivamente no jugará en el partido inaugural de una de las principales sedes mundialistas ubicada en la Ciudad de México.

¿Cuándo es el partido México vs Portugal?

El partido México vs Portugal se jugará este próximo sábado 28 de marzo a las 7:00 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula en medio de un dispositivo de seguridad y de movilidad desplegado por el Gobierno de la Ciudad de México.

¿Dónde ver EN VIVO y gratis México vs Portugal?

El tan esperado partido podrás verlo tanto por televisión abierta como plataformas digitales, aquí los detalles:

Dónde ver GRATIS en México : Canal 5, Azteca Z

: Canal 5, Azteca Z Vía Streaming y televisión de paga: TUDN y ViX Premium

Dónde ver en Estados Unidos: app de Vix, Univision y TUDN

¿Cuándo llega la Selección de Portugal a México?

De acuerdo con reportes en redes sociales la selección portuguesa llegó el pasado 24 de marzo a las paradisiacas playas de Cancún, Quintana Roo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuándo volarán a la capital del país para los últimos preparativos de su encuentro con el equipo de Javier Aguirre.

Cabe recordar que la ausencia de Cristiano Ronaldo en la alineación de su selección se da luego de que a finales de febrero se lesionara con el club saudita para el que actualmente pertenece, Al Nassr.

Tras este incidente por varias semanas se mantuvo el misterio si vendría o no a México, y fue el pasado 20 de marzo que finalmente rompieron el silencio para confirmar que el jugador estrella seguiría bajo rehabilitación por varios días más con el objetivo de poder jugar para esta Copa Mundial que inicia el 11 de junio.