En México ya se sienten los aires de la pasión mundialista, por lo que en vísperas de los partidos de repechaje intercontinental para este jueves rumbo a la Copa Mundial de la FIFA y del México vs Portugal, te informamos cual es el pronóstico del clima que predominará durante estos encuentros.

¿Cuál será el clima para el México vs Portugal?

En el informe más reciente del Servicio Meteorológico Nacional se da a conocer que para el sábado 28 de marzo, día de reinauguración del Estadio Azteca, la Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm).

Además, podría haber rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

Hasta el momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina no ha dado su pronóstico del clima para el día del partido amistoso.

¿Lloverá en el Estadio Guadalajara o en el Estadio Monterrey?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves no lloverá en las entidades de los estadios sede, aunque en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país se pronostican chubascos con descargas eléctricas.

Estadio Guadalajara será el escenario de primer partido de repechaje rumbo al Mundial 2026, donde se enfrentarán:

Nueva Caledonia vs Jamaica

9:00 de la noche

Sobre el clima, el SMN informó que de las 8:00 a las 11:00 pm el cielo estará despejado y podrá registrarse una máxima de 25 grados, una hora antes del inicio del partido.

Luego, tras el primer silbatazo la sensación térmica oscilará entre 19 a 21 grados Centígrados.

En el caso del Estadio Monterrey, el juego será más temprano, 4:00 pm.

Será una tarde calurosa con cielo despejado.

De 3:00 pm a 6:00 pm, la temperatura oscilará entre los 31 a los 34 grados, con rachas máximas de viento hasta los 50 km/h.