La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que existe alta probabilidad de caída de ceniza volcánica en todas las demarcaciones de la Ciudad de México durante las próximas 6 horas, debido a la actividad reciente del Volcán Popocatépetl.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido este 26 de marzo de 2026 a las 09:20 horas, las condiciones actuales indican que el volcán mantiene emisiones, aunque en su mayoría son de vapor de agua con bajo contenido de ceniza, según monitoreo por cámaras.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HgJOgqvx6v — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

Sin embargo, el Centro de Aviso de Cenizas Volcánicas de Washington advirtió sobre nuevas emisiones de ceniza volcánica desplazándose hacia el oeste del cráter, lo que implica una trayectoria directa hacia la Ciudad de México.

¿Habrá caída de ceniza del Popocatépetl en CDMX?

Sí. Las autoridades prevén que la ceniza podría afectar a todas las alcaldías, especialmente en el transcurso de las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

El semáforo de alerta volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, lo que indica actividad intermedia con posibles emisiones de ceniza.

¿Qué dicen los monitoreos?

Cámaras web muestran emisiones de vapor con poca ceniza

Imágenes satelitales confirman dispersión hacia el Valle de México

Modelos de dispersión anticipan caída en CDMX en corto plazo

Recomendaciones ante caída de ceniza

Las autoridades, con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, recomiendan:

Evitar actividades al aire libre

Usar cubrebocas o pañuelo

Proteger ojos con lentes

Cubrir depósitos de agua

Barrer la ceniza y no mojarla

VIDEO