Un inesperado incidente durante el certamen Miss Grand Thailand 2026 ha dado la vuelta al mundo ya que no es usual que pasen ese tipo de situaciones en un concurso de belleza: a Kamolwan Chanago se le cayó la dentadura en pleno escenario, cuando se encontraba hablando y presentándose ante el jurado y el público. El bochornoso momento fue captado por las cámaras y ahora, miles de seguidores creen que la joven, quien era favorita a ganar, ha perdido todas sus posibilidades.

En los concursos de belleza a las participantes les pueden suceder varias cosas desafortunadas que las hacen pasar por un momento vergonzoso a nivel nacional o internacional. Generalmente ocurre que se caen, se equivocan al hablar o su vestimenta se desacomoda, pero no había pasado que a una de las concursantes se le cayera los dientes.

Esto fue lo que le sucedió a la representante de la provincia de Pathum Thani luego de que se le aflojó una fila de carillas que usaba en la parte superior de su dentadura. En el video que circula en las redes se ve a la joven frente al micrófono, dirigiéndose a la audiencia, cuando de pronto se desprende la dentadura, lo que provoca de inmediato dificultad para hablar.

¿Cómo reaccionó Kamolwan Chanago?

A pesar del bochornoso momento, la concursante de Miss Grand Thailand 2026 mantuvo la compostura, ya que se giró lentamente, reacomodó la carilla en su dentadura y continuó con su participación como si nada hubiera pasado.

El hecho se volvió viral en cuestión de horas, generando millones de reacciones entre los usuarios, quienes tomaron el momento con humor, aunque otros criticaron que las concursantes utilicen ese tipo de recursos estéticos, ya que argumentaron que cuando se cae se revela que en realidad sus dentaduras no son perfectas como las presumen, ya que señalan, se ven algunos “dientes chuecos”.

Este incidente ha reavivado la conversación sobre los estándares estéticos en concursos como Miss Grand Thailand o Miss Universo: los internautas aseguraron que estos eventos exigen un alto nivel de perfección física, lo que puede derivar en situaciones incómodas.

¿Quién es Kamolwan Chanago?

Kamolwan Chanago, también conocida por su apodo “Panda”, es modelo y reina de belleza tailandesa, quien ostenta el título de Miss Grand Pathum Thani 2026. Actualmente compite en Miss Grand Thailand 2026 para llevarse la corona el próximo 28 de marzo, fecha en la que se celebra la final del certamen.