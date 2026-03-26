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A casi dos meses de que arranque Mundial, este jueves 26 de marzo inicia el repechaje intercontinental donde se definirá qué Selecciones de futbol alcanzarán boleto para la Copa Mundial 2026, de la cual México, Estados Unidos y Canadá serán coanfitriones.
La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tiene programado que los estadios mundialistas de Jalisco y Nuevo León sean los escenarios donde se jugarán los cuatro partidos para definir quién se sumará al Grupo K y Grupo I.
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¿Quiénes juegan el repechaje internacional hoy para el Mundial 2026?
De acuerdo con el calendario de la FIFA estos son los equipos que jugarán las semifinales en nuestro país:
Estadio Guadalajara (Estadio Akron)
- Nueva Caledonia vs Jamaica
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Horario: 9:00 pm
Estadio Monterrey (Guadalupe)
- Bolivia vs Surinam
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Horario: 4:00 pm
¿Cuando es la final del repechaje rumbo a la Copa Mundial?
La final entre estos seis equipos se disputará al finalizar este mes, por lo que aún tendrán más de dos meses para intensificar su preparación.
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Estadio Guadalajara
- Fecha: 31 de marzo
- Partido: Congo vs (el ganador del partido de este 26)
La selección ganadora se integra al Grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán
Estadio Monterrey
- Fecha: 31 de marzo
- Partido: Irak vs (ganador del juego de este 26)
Quien sea el vencedor se integrará al Grupo I con Francia Noruega y Senegal.
Estos partidos se dan en el marco del partido amistoso de México vs Portugal de este próximo sábado 28 de marzo a las 7:00 de la noche.
Encuentro que será para reinaugurar el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México.
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El Coloso de Santa Úrsula será la sede del evento de arranque de la Copa Mundial de la FIFA el próximo jueves 11 de junio, donde la Selección Mexicana se enfrentará contra Sudamérica.
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