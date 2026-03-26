La agencia estadounidense del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) informó que analiza el potencial que tiene la nueva variante del Covid-19, BA.3.2, de evadir "la inmunidad de una infección" previa o la que brinda la vacunación.

En el informe semanal publicado el pasado 19 de marzo, los CDC informaron que hasta febrero de este año la variante había sido detectada en 23 países, incluido Estados Unidos.

Sobre los casos registrados en el país, la agencia informó que en junio de 2025 se detectó el primer caso en un viajero procedente de los Países Bajos.

Luego en septiembre de ese año empezó a reportarse un repunte a nivel mundial.

En enero de 2026 se detectó en Estados Unidos, por primera vez, la variante en una muestra clínica tomada en un paciente.

Casi un mes después, el 11 de febrero, los CDC registraron que cuatro viajeros estadounidenses dieron positivo a BA.3.2, además de que se encontró la variante en "tres muestras de aguas residuales de avión, muestras clínicas de cinco pacientes y 132 muestras de aguas residuales de 25 estados".

El Covid BA.3.2 tomó interés científico luego de que se detectara que, comparada con otras siete variantes, esta tiene el potencial de evadir la inmunidad que una persona obtiene tras superar el contagio o tras haber sido vacunado, incluso con la dosis actualizada.

"La proteína espiga tienen el potencial de reducir la protección frente a una infección o vacunación previa ", detalló la CDC.

Es decir: " Podría afectar la protección conferida por la vacuna ".

La agencia aseguró que continúa con el análisis y toma de muestras para determinar el impacto que esta variante del covid pueda tener en la salud pública.

"La detección de aislados de BA.3.2 en pacientes hospitalizados no indica necesariamente que la variante cause una enfermedad más grave, ni establece ninguna asociación con factores de riesgo, especialmente porque, hasta la fecha, este grupo de pacientes representa una serie de casos reducida", precisó.

Es de destacar que el BA.3.2 también ha sido reportado en 32 países.