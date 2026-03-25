Luego de que un adolescente presuntamente disparara contra dos maestras en la preparatoria Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Francisco Delgado, esposo María Rosario, una de las víctimas, exigió a las autoridades que se haga justicia.

En entrevista con medios de comunicación este martes, Francisco comentó: " Aunque sea menor de edad tiene que haber justicia porque destrozó a una familia, dejó una hija sin madre ".

Además, informó que tras los servicios funerarios el cuerpo de María Rosario será trasladado a su lugar de origen.

" Ella es de Arteaga, allá está su familia, tiene que irse a despedir de su familia y posteriormente darle cristiana sepultura" , explicó Francisco.

Asimismo, insistió en su exigencia de justicia para su esposa, a quien describió como una persona "muy querida por todo el plantel".

"Tiene que haber autoridades que, aunque sea menor de edad, intervengan y determinen que es lo que tiene que haber, lo que tiene que haber es justicia", reiteró.

Sobre el adolescente, que fue aprehendido por la policía de Lázaro Cárdenas y Guardia Civil tras el ataque contra las maestras, Francisco Delgado evitó pronunciarse:

"No puedo dar mi opinión porque soy padre de familia y yo educo bien a mis hijas y este mundo es muy cambiante, no puedo opinar", comentó.

"Destrozó a una familia, entonces tiene que haber consecuencias": Exige justicia Francisco Delgado, esposo de la maestra asesinada en Michoacán, quien clama: "Me la arrebataron", dejando a dos niñas en orfandad. pic.twitter.com/2NPNWLo3wc — Sintexto (@SintextoMX) March 25, 2026

¿Qué pasó en la preparatoria Makarenko?

El martes 24 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó sobre el deceso de dos mujeres dentro de la preparatoria Makarenko tras el ataque armado perpetrado por un estudiante menor de edad.

Los reportes de medios locales identificaron a las víctimas como maestras del plantel ubicado en Lázaro Cárdenas. Ellas son: María Rosario, 36 años, y Tatiana, de 37.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál fue el origen del ataque.

En redes sociales, familiares de las víctimas han posteado fotos mostrando que desde ayer por la noche sus cuerpos fueron velados en distintas funerarias y en las siguientes horas serán sepultadas.

El caso desató indignación en redes sociales, en donde se suman a la exigencia de justicia para las víctimas.