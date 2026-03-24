Un estudiante de la preparatoria Makarenko fue detenido este martes por presuntamente disparar con un fusil a dos mujeres al interior del plantel, ubicado en el municipio Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los cuerpos fueron encontrados sin vida.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las autoridades locales recibieron esta mañana la alerta sobre detonaciones dentro de la escuela, por lo que se desplegó un operativo en la zona.

Al llegar, los oficiales aprehendieron al joven por presuntamente estar relacionado con los hechos. Su identidad no fue revelada.

En la inspección del centro educativo, los uniformados encontraron los cuerpos de dos mujeres con impactos de bala en el cuerpo, por lo que se dio reporte a las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se les realice el protocolo correspondiente.

Asimismo, en el plantel educativo fue encontrado un fusil calibre 5.56 con un cargador, el cual fue resguardado y puesto a disposición de las autoridades.

Los reportes de medios locales mencionan que las víctimas eran trabajadoras del plantel, docentes, tenían 36 y 37 años. Sobre el presunto agresor reportaron que es menor de edad.

Tras reporte del @C5Michoacan por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la #GuardiaCivil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos pic.twitter.com/JmRwYQYSOD — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) March 24, 2026

Además, se reveló que presuntamente la agresión se derivó luego de que las maestras le negaron la entrada el adolescente, quien había llegado tarde al horario de clases. S in embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esa versión.

Se indica que la preparatoria Makarenko quedó bajo resguardo de las autoridades locales mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inicia con las labores para integrar la carpeta de investigación.

Las imágenes en redes al parecer relacionadas con el caso muestran a un adolescente vestido de negro atado de manos mientras un policía lo toma por la cintura afuera del plantel donde se reportaron las detonaciones de fuego