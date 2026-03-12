Un guardia de seguridad fue golpeado en la cara por un hombre, presuntamente residente de un conjunto residencial en Santa Catarina, Nuevo León. La agresión quedo videograbada y desató la indignación en redes donde exigen justicia para el trabajador.

La agresión habría ocurrido el pasado 2 de marzo y de acuerdo con imágenes de la grabación, un hombre vestido con short y gorra ingresó a la caseta de vigilancia donde se encontraba el guardia y una mujer.

En las imágenes se observa al sujeto que confronta al vigilante, quien supuestamente le habría tomado una foto con una tablet. Durante la discusión, el guardia intenta hablar con el residente, pero éste lo insulta.

"No no no así no reaccionaste, me tomaste una foto así que ver%&/"..."

En ese momento otro hombre entra a la caseta, al parecer es acompañante del presunto agresor y se queda a observar el altercado.

La tensión aumenta y entre gritos por parte del residente, el vigilante recibe tres puñetazos en la cara.

En seguida, el acompañante toma del brazo al sujeto para sacarlo de la caseta.

La agresión ha causado repudio en las diferentes plataformas de redes donde se ha viralizado el video. Usuarios exigen que se haga justicia para el trabajador.

En medios locales ha circulado información sobre el agresor. Se dice que es un boxeador amateur, pero hasta el momento no se ha confirmado su ocupación.

"Como siempre por creerse de una clase privilegiada le da el derecho de actuar como mandril", escribió JCarloshernandez

"Estoy completamente de acuerdo en lo aberrante del acto; pero igual de aberrante es la falta de apoyo por parte de las empresas de vigilancia privada", dijo Javier Mendez