¿Ya te enteraste cuándo es el siguiente Simulacro Nacional 2026? En unos días las autoridades llevarán a cabo este ejercicio para continuar mejorando la forma en la que se avisa a la población sobre los sismos. Se informó que a la alerta sísmica se le hará un cambio por lo que es muy importante que los mexicanos se enteren cuál es para que estén atentos. Aquí te contamos la fecha y la hora del simulacro, así como la forma de activar el mensaje oficial para que te llegue a tu celular.

El Simulacro Nacional 2026 en México traerá consigo un cambio importante en la forma en que millones de personas reciben la alerta sísmica en sus celulares, como parte de la modernización del sistema de prevención y respuesta ante emergencias.

Autoridades de Protección Civil confirmaron la fecha, hora y los estados que participarán en el próximo simulacro; de igual forma, dieron a conocer cuál es el nuevo sistema con el que se alerta a la población a través de mensajes de texto.

Se trata de la tecnología Cell Broadcast, la cual permite la transmisión masiva de alertas en segundos, de modo que no se saturen las redes, algo que puede suceder con los mensajes de texto convencionales.

¿Cuándo y a qué hora es el Simulacro Nacional 2026?

El próximo Simulacro Nacional 2026 se realizará el lunes 6 de mayo a las 11 de la mañana (hora centro) y sonará el alertamiento en los celulares y altavoces de cada ciudad.

¿Cuál será el mensaje de alerta que llegará a celulares en el Simulacro Nacional de mayo 2026?

En una imagen publicada en la cuenta oficial de X de la Coordinación Nacional de Protección Civil, las autoridades compartieron el mensaje de alerta que se enviará a los celulares, el cual incluye la fecha y lo siguiente: “ESTO ES UN SIMULACRO- Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México- ESTO ES UN SIMULACRO”.

Con este mensaje, estaría eliminado el que se enviaba con anterioridad, el cual decía “ alerta presidencial ”.

¿Qué estados participarán en la alerta por celular del Simulacro Nacional 2026?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Simulacro Nacional del 6 de mayo de 2026 se llevará a cabo en toda la República Mexicana, es decir, en las 32 entidades.

¿En qué consiste y qué hacer en el próximo #1erSimulacroNacional2026?



1. 🇲🇽👷🏼‍♀️Se llevará a cabo en toda la República Mexicana, (32 Entidades Federativas)📍

2. 🗓️6 de mayo de 2026✍️

3. 🕚11 H. (hora centro) sonará el alertamiento por telefonía celular📲 y altavoces🔊



🧵1 de 3 pic.twitter.com/VfnniRjfnt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 26, 2026

Cómo configurar tu iPhone o Android para recibir la alerta presidencial

Si quieres asegurarte de que te llegue el mensaje del próximo Simulacro Nacional 2026, debes verificar que tu dispositivo tenga habilitadas las "Alertas de Emergencia" o "Alertas Gubernamentales"; sigue estos pasos

Android

-Accede a "Ajustes"

-Selecciona "Seguridad y emergencia"

-Verifica que estén activas las "Alertas de emergencia inalámbricas".

iOS (iPhone)

-Ingresa a Configuración"

-Después a "Notificaciones"

-Dirígete hasta el final de las opciones para activar "Alertas gubernamentales".