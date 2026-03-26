En medio de la controversia y debate social que se desató a raíz de la decisión de Noelia Castillo Ramos, de recibir la eutanasia a los 25 años por depresión, paraplejia y otros problemas de salud, Eduardo Verástegui convocó manifestaciones y rezos masivos en el hospital de España donde la joven morirá hoy.

El político y exactor de extrema derecha hizo una invitación en redes sociales a manifestarse en contra del Estado que permitió la aplicación de la eutanasia a Noelia bajo el alegato de que es un “derecho humano” y un rezo masivo en las afueras del Hospital Sant Camil de Barcelona donde la joven espera terminar con su vida.

“Hago un llamado a todos los católicos, cerca y no tan cerca del Hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona). Es el hospital donde van a asesinar a la joven Noelia Castillo. Júntense, recen y manifiéstense contra el Estado y el sistema podrido que llama “derecho humano” a la decisión de una joven herida, abusada, parapléjica y deprimida de terminar con su vida, señaló.

“No se las pongamos tan fácil, hermanos. Tenemos que pelear. Están a punto de matar a una mujer en nombre de su agenda. ¡Difundan!”, agregó Verástegui.

Hago un llamado a todos los católicos, cerca y no tan cerca del Hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona). Es el hospital donde van a asesinar a la joven Noelia Castillo. Júntense, recen y manifiéstense contra el Estado y el sistema podrido que llama “derecho humano”… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) March 25, 2026

Tras hacer sus comentarios, Eduardo Verástegui recibió diversas críticas por atacar la decisión “consciente” de una persona “abusada por años” que "vive en constante sufrimiento", en lugar de pedir manifestaciones para que se revelen los nombres de las personas que la abusaron sexualmente y se haga justicia.

Luego de que se confirmara el fallecimiento de Noelia, en redes sociales Eduardo Verástegui lamentó lo ocurrido.

En un post que hizo en X, el político señaló que la aplicación de la eutanasia fue una "tragedia".

"Recemos por su eterno descanso. Qué tragedia".

¿Quién es Noelia Castillo Ramos y por qué solicitó la eutanasia?

Noelia Castillo Ramos es una joven española de 25 años, originaria de Barcelona que se convirtió en un caso mediático y legal en España por solicitar la eutanasia tras vivir una situación de salud y sufrimiento extremo a lo largo de los años que incluso la llevó a la paraplejia.

Su historia ganó relevancia hace unos meses porque su solicitud de eutanasia se convirtió en uno de los casos más judicializados desde que la práctica se hizo legal en España, en 2021, generando un intenso debate social sobre el derecho a morir dignamente y la intervención de la ley.

Noelia quedó parapléjica y con dolor crónico tras un intento de suicidio en 2022, ocurrido después de sufrir una agresión sexual que marcó profundamente su salud física y mental. Cabe mencionar que la joven intentó suicidarse varias ocasiones antes de aventarse de un quinto piso, accidente que la dejó parapléjica.

Desde que solicitó la eutanasia por la vía legal, en 2024, Noelia alegó una discapacidad severa, dependencia de terceros y sufrimiento constante, asegurando que su decisión era firme, libre y autónoma.

Aunado a esto, Noelia pidió la eutanasia porque consideraba que su vida estaba marcada por sufrimiento físico y psicológico irreversible y que deseaba morir con dignidad y en paz, defendiendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su vida.

Su solicitud fue aprobada por las autoridades médicas y por la Comisión de Garantía de Cataluña, pero su padre, apoyado por organizaciones religiosas, emprendió una batalla legal para impedirla, argumentando que Noelia no estaba en condiciones de tomar esa decisión.

El caso pasó por varios tribunales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente rechazaron los recursos y permitieron que se cumpliera la voluntad de la joven, de 25 años.

“Lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza”, contó Ramos en una entrevista con Antena 3 tras ser aprobado el procedimiento.

“No puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza con lo que he vivido”, dijo. “Yo me voy y ustedes se quedan con todo el dolor. Pero, ¿y todo el dolor que yo he sufrido en estos años?”, agregó.