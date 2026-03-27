¿Qué serías capaz de vender por seguir a tu equipo de futbol favorito en el Mundial 2026? El inglés Andy Milne de 62 años puso en venta su casa por 465 mil dólares para asistir a todos los partidos de Inglaterra durante la Copa de la FIFA, la cual este año tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quién es Andy Milne, el superfan de Inglaterra?

De acuerdo con una entrevista publicada por el medio The Mirror, este apasionado fan, desde que tenía 19 años, inició su aventura asistiendo a su primer mundial en España 1982, donde Italia levantó la Copa.

Desde entonces, Andy ha asistido a ocho mundiales de futbol varonil y uno femenil, por lo que este 2026 busca por décima ocasión apoyar a la selección inglesa.

En el mundo del futbol desde Qatar 2022, Milne atrajo por ganarse el apodo "Doble de Steve McClaren" tras posar con una réplica del trofeo mundialista, y por principalmente parecerse mucho al exjugador de la selección inglesa.

¿Por qué Andy Milne vende su hogar por 465,000 dólares?

Para cumplir con su décimo mundial y reafirmar su puesto como superfan de Inglaterra, Andy Miline puso en venta una de sus dos casas por 465 mil dólares para cubrir sus viáticos.

Resulta que este inglés, actualmente, vive en Tailandia y desde hace años cuenta con dos inmuebles, uno de ellos lo ha puesto en renta por mucho tiempo y dado que este es el primer mundial con tres países sedes, el costo para apoyar al equipo de su corazón será más elevado.

Detalló que ya tiene las entradas a los partidos de grupos de Inglaterra e incluso para la final, donde quiere ver a su selección ganadora.

La ruta de Andy Milne en Norteamérica: Ciudades y partidos que visitará en 2026

La confianza hacia el equipo de futbol inglés está presente en Andy Milne en todo su plan, ya que aseguró que ha comprado entradas para todos los partidos, incluido la final en Nueva York.

Esto resalta, dado que cualquier equipo mínimo juega tres partidos en la fase de grupos y de acuerdo a sus victorias será que avancen para llevarse la Copa.

El hombre de 67 años afirmó que viajará por siete semanas demostrando su lealtad a la camiseta.

Llegará a inicios de junio a Estados Unidos para iniciar su aventura en Dallas asistiendo al Inglaterra vs Croacia programado 17 de junio.

Vender su casa es la principal fuente de dinero para financiar su viaje en el continente americano, sin embargo, reveló que parte de su estrategia para viajar tanto cuando en este tipo de eventos deportivos los precios son elevados, es: