El influencer Aarón Mercury reveló la noche de este jueves que él, junto con su madre, Nancy, fueron asaltados por dos jóvenes, que lo encañonaron, afuera de Plaza Samara mientras conducía su nueva camioneta.

En sus historias de Instagram, el exintegrante de La Casa de los Famosos México preocupó a sus seguidores tras revelar el mal momento que pasó a dos semanas de que en sus redes compartiera que estrenó una camioneta de lujo, una BMW.

Detalló que en medio del asalto su mamá pensó que los sujetos querían el vehículo por lo que al ver el riesgo en el que estaba Aarón intentó bajarse, pero la amedrentaron: "Súbete o te mato".

¿Dónde asaltaron y qué le robaron a Aarón Mercury y su mamá?

Aarón Mercury relató que el susto ocurrió afuera de Plaza Samara, sin especificar si fue en la ubicada en Santa Fe o en Ciudad Satélite, Naucalpan.

Visiblemente inquieto, sin ahondar en cómo fue el robo, dijo que las personas que se les acercaron portaban armas y les arrebataron sus pertenencias.

"T enían armas, nos quitaron los celulares, nos quitaron las carteras... y pues ahí les andaré avisando cualquier cosa ", dijo sin detallar si denunciaría ante las autoridades o solo quedaría en un "susto".

Horas más tarde, el creador de contenido subió otra historia en la que apareció acompañado de su gato:

"Miren este niño me vino a consolar", comentó.

Foto: Captura de pantalla /Aaron Mercury / IG

¿Qué consejos da Aarón Mercury tras su asalto?

Mientras relataba lo sucedido, el influencer dio un par de consejos a sus seguidores en caso de ser víctima de un robo a mano armada.

Siempre den todo

"Manténganse tranquilos porque no sabes si te van a disparar"

Esta no es la primera vez que el exintegrante de La Casa de los Famosos es víctima de la delincuencia.

Que horror y que coraje, pero Aarón tiene razón. Lo importante es que dentro de todo lo malo, él y su mamá están bien, en casa y con su familia.



Porque sí, la situación en el país es tan lamentable que en estos momentos podríamos estar ante una noticia mil veces peor. pic.twitter.com/5hhz52b3k9 — 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐭𝐡•☿︎ (@justjuds_) March 27, 2026

Hace un par de meses, previo a que cambiara de vehículo, tenía una camioneta color rojo, la cual sufrió un cristalazo.

En su momento, Aarón también alertó del incidente en redes, donde afirmó que encontró el cristal del conductor roto.