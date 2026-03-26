El adolescente de 15 años que disparó contra dos maestras en la preparatoria Makarenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el pasado martes podría alcanzar una pena de hasta tres años de prisión.

En entrevista con Azucena Uresti, el fiscal estatal Carlos Torres Piña explicó que " la ley regula que los jóvenes que tengan entre 14 y 15 años, menores de 16, que hayan cometido algún delito pueden ser sancionados hasta con tres años y los que sean menores de 18, entre 16 y 17, pueden llegar hasta cinco años de privación de la libertad en centros de adolescentes".

¿Cómo consiguió el arma el adolescente que atacó dos maestras?

El fiscal de Michoacán informó que el menor habría confesado que el arma larga, R15, con la que disparó contra las maestras la tomó de su casa.

Como parte de las investigaciones comprobaron que el rifle no cuenta con algún registro ante la Secretaría de la Defensa ni con otra autoridad.

" Es un arma ilegal que pudo sustraer de su domicilio o de algún otro lado, él señala que la sustrae de su domicilio ", precisó.

¿Qué muestran los videos del ataque en la preparatoria Makarenko?

Torres Piña explicó que, de acuerdo con las grabaciones de las cámaras de vigilancia del plantel, pudieron observar que el joven llevó la R15 en una funda de guitarra, la cual sacó en la recepción donde había más personas, incluso otra menor de edad, quienes huyeron al inicio de la balacera.

"En el video se aprecia que iba en contra de las personas que estaban en el mostrador... se aprecia que una de las maestras estaba de espalda, a quien hace el primer disparo", comentó.

El funcionario ahondó en el tema y comentó que la primera víctima recibió un disparo en la cabeza.

La segunda, pese a que se había escondido detrás del mostrador, recibió dos disparos, sin embargo el tirador, al no cometer su objetivo, se acercó a ella para dispararle directamente.

El fiscal afirmó que como parte de las investigaciones entrevistaron al personal del plantel, estudiantes y a la madre del detenido.