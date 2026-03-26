Jennifer Lopez está en medio de las críticas todo por pagar cientos de dólares en un corte de cabello para su hija, Emme Maribel, situación que para los usuarios de redes sociales representó un exceso: la famosa cantante habría gastado más de $5,000 pesos por dicho cambio de look, el cual algunos consideran fue muy "sencillo" comparado con el precio.

La estrella de la música, de 56 años, desató un intenso debate en redes sociales luego de que se diera a conocer que para consentir a su hija, de 18 años, gastó alrededor de 300 dólares en un sencillo corte de cabello. JLo llevó a Emme Maribel a un exclusivo salón de belleza ubicado en Beverly Hills para que se hiciera su cambio de look.

De acuerdo con el Daily Mail, Jennifer López pagó 300 dólares por el corte de cabello que su hija se hizo en Cristophe Salon Beverly Hills; según dicho medio, la estética es exclusiva y costosa ya que los precios de los cortes de cabello van desde los 285 dólares ($5,084 pesos) hasta los 900 dólares (16,057 pesos).

El corte de la hija de Jennifer López y Marc Anthony costó 300 dólares, es decir, alrededor de $5,300 pesos. Este precio superó lo que muchas personas consideran razonable para un corte de cabello, sobre todo en México, en donde te pueden cortar el pelo desde $30 pesos.

Las redes sociales se llenaron de reacciones, entre los que criticaron el gasto, argumentando que refleja una desconexión con la realidad económica de muchas familias, y los que salieron en defensa de la artista, señalando que se trata de su dinero y que puede gastarlo como desee; incluso hubo quienes destacaron que en ciudades como Los Ángeles, este tipo de precios no son inusuales en salones de alto nivel.

¿Qué corte de cabello se hizo la hija de Jennifer Lopez que costó $5,000 pesos?

El corte de cabello que se hizo la hija de Marc Anthony y JLo, por el cual la famosa pagó más de $5,000 pesos, es el Wolf-Cut, el cual se caracteriza por tener mucho volumen en la parte superior y capas degrafiladas que enmarcan el rostro, volviéndose más ligero hacia la nuca; este corte combina dos estilos, el mullet y el shaggy, tendencias que se verán mucho durante la primavera 2026.