Fátima Bosch ha decidido defenderse con todo contra aquellas personas que la ofenden y que cuestionan su título como Miss Universo 2025; tras los duros comentarios que lanzaron Lupita Jones y Andrea Meza sobre su papel como ganadora de dicho certamen de belleza, los ojos de miles de personas están puestos en la tabasqueña, quien en los últimos días ha utilizado sus redes sociales para compartir lo que piensa y de paso, para responder a sus detractores. “A todo mundo le caes bien… hasta que les ganas”, dijo Fátima en sus redes sociales.

En días pasados, Lupita Jones criticó la forma en la que se expresó Fátima Bosch ahora que es Miss Universo; en un reciente foro para mujeres en El Salvador, la actual ganadora de dicho certamen dijo que no recomendaba a las futuras generaciones unirse a concursos de belleza. “Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”, dijo; estas palabras hicieron enfurecer a Jones quien respondió de la siguiente manera: “Mijita, habemos muchas que hemos trabajado por ese título y le hemos dado un gran renombre”, mencionó, haciendo hincapié en la labor que han hecho las demás ganadoras del concurso de belleza.

En este contexto es que Bosch, de 25 años, ha hecho varias transmisiones en vivo a través de sus redes sociales en las que conversa con sus seguidores y responde las preguntas de las personas que llegan a cuestionar su triunfo en Miss Universo, diciendo que su papá le compró la corona. En uno de los videos que se ha vuelto viral en TikTok se escucha que Fátima dice: “Pero yo entendí algo muy cañón, a todo mundo les caes bien hasta que les ganas, grábense eso, es una realidad muy cañona, todo mundo te quiere ver bien, pero no mejor que ellos, entonces es ahí como me cayó el veinte de muchas cosas”.

En el mensaje que dio también dijo que “las mentiras las inventan y los rumores los empiezan los resentidos y la gente ignorante”, refiriéndose a aquellos que han intentado demeritar su trabajo suponiendo que no ganó por su talento y cualidades, sino por la ayuda que le dio su familia.

Estas palabras de Fátima Bosch se hicieron virales y más ahora que se encuentra en medio de la polémica con Lupita Jones, quien parece seguir excluyendo a la tabasqueña, pues en historias recientes de su Instagram, la famosa exreina de belleza compartió un video en el que sale cantando con Andrea Meza y menciona a Ximena Navarrete (Miss Universo 2010), a quien invitan a unírseles a su festejo.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las opiniones se dividieron ya que por un lado, seguidores de Bosch celebraron su actitud, calificándola como directa y auténtica, mientras que por otro, algunos consideraron que el mensaje podría intensificar el conflicto.