En medio de la euforia que causó la inauguración del Estadio Banorte con el partido amistoso de México vs Portugal el fin de semana pasado, en redes sociales se hizo viral un video en el que se muestra a un exjugador de las Chivas y la Selección Mexicana vendiendo comida.

De acuerdo con la imágenes que circulan en redes, Isaac ‘Cone’ Brizuela, se encontraba en el Coloso de Santa Úrsula supuestamente vendiendo marquesitas en la tribuna mientras la Selección se disputaba su primer partido en el Banorte, aka Estadio Azteca, después de casi tres años de remodelaciones.

En las imágenes, el exjugador aparece usando la playera y la gorra de Las Marquesitas, que es un bocadillo típico de Yucatán, similar a las crepas, y alistándose para salir a las tribunas a vender con su mochila térmica.

“Estoy listo”, dice Isaac a la cámara, mientras su compañero de ventas, al que estaba reemplazando por lesión, le responde: “No se diga más. Rómpela, rey”.

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Dos horas después, entrevistan a Isaac preguntándole cómo le había ido con su “debut como vendedor de marquesitas”, a lo que responde muy al estilo de un jugador que acaba de terminar un partido.

“Muy bueno, pero la verdad estaba nervioso porque me estaban gritando de todos lados y la gente pedía de cajeta y entonces les dije: ‘¿Saben qué? Me quedan de Nutella. Tuve que improvisar (...) Lo resolvimos bastante bien, un muy buen debut, la verdad”, señaló.

Fue la misma empresa encargada de vender las botanas quien compartió en redes el video donde se aprecia al Cone promocionando el producto antes de salir a venderlo y posterior.

Si bien el video fue parte de una campaña publicitaria por parte de Las Marquesitas y del exjugador de las Chivas, se sabe que Isaac, de 35 años, se ha dedicado al emprendimiento desde que dejó el equipo en diciembre pasado.

El exdelantero del Rebaño Sagrado dejó su equipo el año pasado y se ha centrado en este negocio de comida, del que se dice es de su propiedad y es vendido en varios estadios en todo el país, bazares, presentaciones musicales y otros eventos deportivos.