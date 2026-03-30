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Cerca, lejos, dondequiera que esté… regresa a París.

Una persona involucrada en la planificación confirmó a The Associated Press las pistas que han ido apareciendo, de forma tentadora, en carteles por toda la capital francesa: Dion ofrecerá en otoño en la Arena La Defense.

La persona habló bajo condición de anonimato para abordar los preparativos, celosamente resguardados, y no dio detalles.

Los representantes de Dion en Estados Unidos no respondieron de inmediato a las preguntas.

Los conciertos en la Ciudad de la Luz llegarán después de que Dion electrizara la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “Hymne à L'Amour” de Edith Piaf, desde la Torre Eiffel, junto a un piano empapado por la lluvia.

Unos misteriosos carteles colocados recientemente en farolas de la ciudad llevaban impresos los títulos de algunas de sus canciones más representativas: “Pour que tu m’aimes encore” y, en inglés, “Power of Love”. Y la estrella pop franco-canadiense publicó una serie de fotos en Instagram de ella en París en distintos momentos de su vida, de joven y otras más recientes, de alta moda.

La Arena La Defense tiene capacidad para 40.000 espectadores y fue una de las sedes utilizadas para los Juegos Olímpicos.

A Dion le diagnosticaron en 2022 el síndrome de la persona rígida, un trastorno raro que provoca rigidez muscular y espasmos, lo que afecta su capacidad para caminar y cantar.

Había estado ausente de los escenarios desde 2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a posponer su gira, que luego fue suspendida tras el diagnóstico de su trastorno neurológico.

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