La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en la Ciudad de México, ante el pronóstico de tormentas con actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento superiores a 50 km/h durante la tarde de este lunes 30 de marzo de 2026.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Gobierno de la Ciudad de México, se espera un ambiente templado con cielo nublado, pero con condiciones de clima severo en la capital, principalmente entre las 14:00 y 19:00 horas.

Dónde habrá lluvias fuertes en CDMX hoy: granizo, rayos y viento

El pronóstico advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas (tormentas eléctricas)

Caída de granizo

Vientos con rachas de hasta 50 km/h

Además, se detectó actividad eléctrica en varias alcaldías, entre ellas: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza.

Estas condiciones elevan el riesgo de: Encharcamientos e inundaciones Caída de árboles o anuncios Descargas eléctricas peligrosas

Bajarán las temperaturas: frío en CDMX

El reporte también señala un descenso de temperatura durante la madrugada, especialmente en zonas altas del sur y poniente de la ciudad.

Temperatura máxima: 20°C

Temperatura mínima: 9°C

Lluvias acumuladas: 15 a 49 mm

Recomendaciones por lluvias y tormentas eléctricas

Las autoridades piden a la población: