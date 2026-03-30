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La Asociación Nacional de (ANTAC) y campesinos anunciaron que este próximo 6 de abril harán una protesta en las principales carreteras del país para exigir mayor seguridad, alto a las extorsiones, regulación del precio del diésel y apoyo al campo.

En redes sociales, los agremiados a nivel nacional han confirmado su participación en elque se realizará tras concluir los días de descanso por Semana Santa (Jueves Santo, Viernes Santo) para no afectar a los vacacionistas, sin embargo, cabe recordar que el descanso escolar concluirá hasta el 10 de abril.

¿Cuáles son las carreteras que bloquearán los transportistas el próximo lunes 6 de abril?

Aunque hasta el momento sólo han confirmado que será una protesta a nivel nacional sin revelar más detalles, pero en sus canales de difusión compartieron la postura de las entidades que están respondiendo a la convocatoria de la ANTAC.

Entre las entidades que podrían verse afectadas están:

  • Veracruz
  • Zacatecas
  • Guerrero
  • Chihuahua

De acuerdo con las anteriores protestas en las que llegaron a tener mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, los transportistas y campesinos protestaron en las principales calles de la Ciudad de México y en la plancha del Zócalo.

También, en ocasiones anteriores, han cerrado el paso vehicular de toda clase de transporte en la autopista México-Cuernavaca, caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México; carretera que conecta al estado de Puebla con la capital del país, se han manifestado en los principales cruces fronterizos con Estados Unidos.

Pese a los acuerdos con las autoridades federales, el líder de la ANTAC, David Estévez, informó en un video del 25 de marzo que, pese a presentarles sus exigencias junto la de los campesinos "tenemos la necesidad de volvernos a parar, no vemos ningún proyecto o interés de que se resuelvan lo que estamos viviendo en carreteras, las desapariciones, las extorsiones, los homicidios".

"El próximo 6 de abril los convoco para que paralicemos todo", afirmó.

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