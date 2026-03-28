¿Eres beneficiario de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o de la Secretaría de Bienestar? Si es así, es muy importante que conozcas las fechas de pago en abril de estos apoyos económicos, para que no se te pase ninguno. Checa el calendario, los montos y los días exactos de depósito, aquí te los compartimos

Abril es un mes muy importante en el tema de pensiones ya que será durante los próximos 30 días que se depositarán los pagos a jubilados y beneficiarios de institutos de salud, como el IMSS y el ISSSTE, y del gobierno, como la Secretaría de Bienestar.

¿Cuándo es el pago de pensiones Bienestar, IMSS e ISSSTE en abril 2026?

Estos son los pagos de pensiones y programas que se depositarán durante abril 2026:

Pensión IMSS : 1 de abril .

: . Pensión ISSSTE : 27 de marzo

: Beca Benito Juárez : Inician pagos a partir de abril aunque aún falta que las autoridades confirmen la fecha exacta del depósito; te sugerimos estar al tanto de los canales oficiales de comunicación.

: Inician pagos a partir de abril aunque aún falta que las autoridades confirmen la fecha exacta del depósito; te sugerimos estar al tanto de los canales oficiales de comunicación. Jóvenes Escribiendo el Futuro : del mismo modo, esta beca también se depositará durante abril, pero tampoco hay fechas confirmadas.

: del mismo modo, esta beca también se depositará durante abril, pero tampoco hay fechas confirmadas. Jóvenes Construyendo el Futuro: este apoyo económico, dirigido a jóvenes que se encuentran capacitándose en un Centro de Trabajo, se deposita cada mes, generalmente en los últimos días, por lo que se espera que el depósito sea el próximo 28 de abril.

Montos de los pagos de pensiones IMSS, ISSSTE y programas Bienestar abril 2026

-Pensión IMSS: el monto de pago para cada jubilado dependerá de las semanas cotizadas, el régimen bajo el cual se retiraron y los años trabajados.

-Pensión ISSSTE: dependerá del régimen bajo el cual se retiraron.

-Beca Benito Juárez: los alumnos registrados en dicha beca recibirán el apoyo acumulado de $3,800 pesos, es decir, pago doble correspondiente a dos bimestres.

-Jóvenes Escribiendo el Futuro: Los inscritos en este programa recibirán en abril la cantidad de $11,600 pesos, correspondiente a dos bimestres.

-Jóvenes Construyendo el Futuro: En 2026, el pago mensual del programa es de $9,582.47 pesos; este monto equivale a un salario mínimo.

Si planeas retirar tu dinero, te sugerimos programar con tiempo tu visita al banco para evitar aglomeraciones.