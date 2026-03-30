Con la llegada de Semana Santa y a tan solo 80 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aeropuertos del país comienzan a registrar un incremento significativo de viajeros nacionales y extranjeros. Entre vacaciones, turismo y el entusiasmo por el evento deportivo, miles de personas se preparan para volar. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, fallas operativas y problemas técnicos pueden provocar retrasos o cancelaciones de última hora.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó cuáles son los derechos de las personas pasajeras y qué deben exigir a las aerolíneas cuando su vuelo no sale como estaba previsto.

¿Tu vuelo se retrasó por culpa de la aerolínea? Esto deben darte

Cuando la demora ocurre por causas atribuibles a la aerolínea, como fallas técnicas, mantenimiento, problemas en sistemas o cualquier desajuste operacional, esta debe informar públicamente la razón del retraso en el área de abordaje y en los módulos de atención.

Dependiendo del tiempo de la demora, tus derechos cambian:

Retraso mayor a 1 hora e inferior a 4 horas

La aerolínea debe ofrecer:

Alimentos y bebidas

Descuentos en vuelos futuros hacia el mismo destino

Retraso mayor a 2 horas pero menor a 4 horas

Además de lo anterior, la compensación debe incluir:

Descuentos no menores al 7.5% del precio del boleto.

¿La demora supera las 4 horas o cancelaron tu vuelo? Estas son tus opciones

Cuando el retraso es muy prolongado o la aerolínea decide cancelar el vuelo, la ley es clara: el pasajero puede elegir entre tres alternativas, todas con beneficios específicos:

1. Reembolso total

Reintegro completo del boleto o de la parte del viaje no realizada.

Más una indemnización mínima del 25% del costo del boleto.

2. Transporte sustituto inmediato

Lugar en el primer vuelo disponible.

Alimentos, alojamiento y transporte terrestre desde/hacia el aeropuerto (si aplica).

3. Viajar otro día

Reprogramación del vuelo al mismo destino.

Indemnización no menor al 25% del valor del boleto.

¿Cuánto tiempo tiene la aerolínea para pagarte?

La Profeco establece que:

Las aerolíneas tienen hasta 10 días naturales para cubrir indemnizaciones y compensaciones económicas.

Alimentos, bebidas y hospedaje deben entregarse en el momento del retraso o cancelación, no después.

Cambios de itinerario: la aerolínea debe avisarte con 24 horas de anticipación.

Si por alguna razón la aerolínea modifica tu itinerario, está obligada a notificarlo con al menos 24 horas de anticipación a través de:

Llamadas telefónicas.

Correos electrónicos.

Mensajes de texto.

Otros canales digitales.

Profeco refuerza vigilancia en aeropuertos por el Mundial 2026

Como parte del programa de vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026 – Mundial Social”, la Profeco ha reforzado la atención en aeropuertos de mayor afluencia en el país para proteger a las personas pasajeras ante posibles incumplimientos de aerolíneas.

La institución mantiene módulos de atención estratégicos, donde se pueden presentar quejas, solicitar orientación y recibir acompañamiento en tiempo real.

Consejos de Profeco para evitar complicaciones

La Procuraduría recomienda a los pasajeros:

Revisar los términos y condiciones de la aerolínea antes de comprar el boleto.

Llegar con suficiente anticipación al aeropuerto.

Cumplir con las normas de seguridad.

Ocupar el asiento asignado correctamente.

Proporcionar datos de identificación oficiales y veraces para facilitar cualquier trámite o aclaración.

Si tu vuelo se retrasa o cancela durante Semana Santa, recuerda que no estás a merced de la aerolínea. La Ley de Aviación Civil y la Profeco te respaldan con compensaciones claras, indemnizaciones obligatorias y opciones que tú puedes elegir según te convenga.

Conocer tus derechos es la mejor herramienta para que tus vacaciones no se vean arruinadas.