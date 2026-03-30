La Casa de los Famosos Telemundo se cimbró este arranque de semana con la muerte del padre de la influencer Curvy Zelma, en medio de especulaciones sobre si le darían la noticia o si la sacarían del reality, por lo que hace unas horas se develó el misterio.

A mes y medio del arranque de este programa que se transmite 24/7, se difundió el rumor sobre el deceso de Abraham Cherem, papá de Curvy que lleva cerca de seis semanas sin tener contacto con su familia. Se especulaba que podría salir de la casa pese este domingo ocurrió la sexta eliminación.

Finalmente, la familia de la concursante publicó un comunicado en las redes de la influencer confirmando su sensible pérdida y aclarando cuál sería el futuro de Zelma.

"Nuestra hermana Zelma ya fue informada por la producción de lo sucedido, a pesar de encontrarse dentro de La Casa de los Famosos.

"Nuestro papá ya fue enterrado. Como familia, le pedimos a Zelma que continúe dentro del programa, siguiendo el curso natural del concurso", se lee.

En redes se han viralizado diversos momentos en los que se ve a Zelma llorando y siendo apoyada por el resto de los integrantes, pese al reciente ambiente de tensión que han tenido en las últimas semanas.

Aunque no ha sido una noticia fácil de digerir, la misma Curvy comentó en vivo que se mantendría dentro de la casa.

"Tengo que estar fuerte por ellas, para ellas porque sólo nos tenemos nosotras. Sé que tengo fuerte y que no voy a estar sola ", sentenció Zelma con la voz entre cortada.