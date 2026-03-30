Las cobijas con la imagen de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) e hijo de la actriz María Sorté, no sólo causaron furor en los tianguis de la Ciudad de México, ahora hasta Las Perdidas cayeron envueltas de emoción por tan singular regalo que "La suegra de México" envió especialmente a Wendy Guevara.

Parece que ahora sí, Paola Suárez y Karina Torres murieron de envidia al ver que a la ganadora de La Casa de los Famosos le llegaron a su camerino dos bolsas de regalo de parte de la mamá del funcionario federal.

De acuerdo con un video en redes sociales, al notar los regalos Paolita y Karina incitaron a Wendy a abrir tan misterioso presente.

Entre sus singulares carcajadas y bromas, Las Perdidas quedaron sorprendidas al ver que María Sorté no sólo había mandado una sino tres de las famosas cobijas con la cara de Harfuch, las cuales están en tendencias desde hace semanas.

"¡Suuuueeegraaa!", inmediatamente gritó Wendy Guevara al ver en qué consistía el regalo.

María Sorte envío un regalo muy bonito a Wendy Guevara

Somos fans de nuestra suegra 🩷🤩🤩

jaja que lindaaaa 🩷🩷 harfuch todo que ver , loba Wendy #wendyguevara #LaCasaDeLosFamosoMx #harfuch #tv #youtube #novela pic.twitter.com/BYQ6a8pblS — Keeping up with WendyGuevara🐝 (@wendytrending) March 29, 2026

Ante la cara de incredulidad de sus amigas, estas enseguida bromearon que querían las suyas. "¡Ay a nosotras no nos mandó!.... Suegra de Wendy mándenos unas", pidió Paolita.

Mientras Guevara decidía si se quedaba con la cobija que traía impresa en grande el rostro del secretario federal o la que tenía varias de sus poses, Las Perdidas aprovecharon para "pelearse"- entre broma y broma- quién ocuparía un lugar en la vida amorosa de Harfuch.

"Tú eres la esposa, yo la amante y ellas es la...", aclaró Karina con una risa en la cara.

Enseguida, Wendy agradeció ante las cámaras a María Sorté por el obsequio.

"Sabes que te quiero, todas somos tus nueras, ¡Suegra, suegra, suegra!". dijeron a la par las creadoras de contenido tras ahora tener el tan popular souvenir del hijo de la actriz.

Cabe recordar que el mes pasado, con motivo del cumpleaños del funcionario, Sorté publicó una foto de su hijo en la cual cientos de mujeres no sólo lo felicitaron también usaron la plataforma para bromear con "la suegra de México" sobre los preparativos del festejo de "Omi".