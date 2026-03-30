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Con el inicio de las vacaciones dese incrementó el interés por conocer en qué condiciones se encuentran las paradisiacas playas de Quintana Roo, principalmente Cancún, dado que en estos últimos días se ha reportado la presencia de sargazo en la costa pese a que suele arribar poco a poco en abril.

La Secretaría de Ecología y Medioambiente estatal y el sitio sargazo.info, que monitorea en vivo la presencia de algas marinas en la región, se han dado a la tarea de informar a los turistas sobre este problema.

¿Qué playas de Cancún NO tienen sargazo?

Aunque el avistamiento de esta macroalga, en la arena o flotando en la orilla del mar, varía todos los días, aquí te damos la lista- al corte de este lunes 30 de marzo- de las playas de Cancún que están libres de sargazo para que puedas hacer planes si buscas disfrutar de este sitio turístico.

  • Las Perlas
  • Langosta
  • Tortugas
  • Caracol
  • Punta Cancún
  • Gaviota Azul
  • Chac-Mool
  • Marlín
  • Ballenas
  • Delfines
  • Isla Mujeres playa norte, Mía, Centro, Lancheros, Punta Sur
  • Puerto Cancún
  • Puerta del Mar

¿Cuáles son las playas que Sí tienen sargazo hoy?

Las playas de Cancún con reporte moderado y abundante de sargazo hoy son:

  • Playa Coral
  • Rivera Cancún
  • Moon Palace
  • San Miguel
  • Punta Nizuc
Presencia de sargazo. Foto: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo / FB
Presencia de sargazo. Foto: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo / FB

Cabe destacar que hasta el momento la zona sur del estado de Quintana Roo es la región donde más playas tiene el reporte de una presencia excesiva de sargazo.

Entre las más afectadas están:

  • Playa Houston
  • Campechen
  • Boca Paila
  • Zamach
  • Casa Chablé
  • Pesca Maya
  • Cielo y Selva
  • Punta Allen
  • Punta Pájaro
  • Santa Rosa
  • Playa Blanca
  • Chaac Mool
  • María Elena
  • Cayo Chal
  • Río Huache
  • Casa del Sol
  • Xcalak
  • Canal de Zaragoza
  • Bacalar Chico

¿Cuándo es la temporada de sargazo?

De acuerdo con reportes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la temporada de sargazo en la zona del Caribe de nuestro país es de primavera a verano, siendo entre mayo y agosto cuando este fenómeno llega a su punto más alto

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