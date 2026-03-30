Con el inicio de las vacaciones de Semana Santa se incrementó el interés por conocer en qué condiciones se encuentran las paradisiacas playas de Quintana Roo, principalmente Cancún, dado que en estos últimos días se ha reportado la presencia de sargazo en la costa pese a que suele arribar poco a poco en abril.

La Secretaría de Ecología y Medioambiente estatal y el sitio sargazo.info, que monitorea en vivo la presencia de algas marinas en la región, se han dado a la tarea de informar a los turistas sobre este problema.

¿Qué playas de Cancún NO tienen sargazo?

Aunque el avistamiento de esta macroalga, en la arena o flotando en la orilla del mar, varía todos los días, aquí te damos la lista- al corte de este lunes 30 de marzo- de las playas de Cancún que están libres de sargazo para que puedas hacer planes si buscas disfrutar de este sitio turístico.

Las Perlas

Langosta

Tortugas

Caracol

Punta Cancún

Gaviota Azul

Chac-Mool

Marlín

Ballenas

Delfines

Isla Mujeres playa norte, Mía, Centro, Lancheros, Punta Sur

Puerto Cancún

Puerta del Mar

¿Cuáles son las playas que Sí tienen sargazo hoy?

Las playas de Cancún con reporte moderado y abundante de sargazo hoy son:

Playa Coral

Rivera Cancún

Moon Palace

San Miguel

Punta Nizuc

Presencia de sargazo. Foto: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo / FB

Cabe destacar que hasta el momento la zona sur del estado de Quintana Roo es la región donde más playas tiene el reporte de una presencia excesiva de sargazo.

Entre las más afectadas están:

Playa Houston

Campechen

Boca Paila

Zamach

Casa Chablé

Pesca Maya

Cielo y Selva

Punta Allen

Punta Pájaro

Santa Rosa

Playa Blanca

Chaac Mool

María Elena

Cayo Chal

Río Huache

Casa del Sol

Xcalak

Canal de Zaragoza

Bacalar Chico

¿Cuándo es la temporada de sargazo?

De acuerdo con reportes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la temporada de sargazo en la zona del Caribe de nuestro país es de primavera a verano, siendo entre mayo y agosto cuando este fenómeno llega a su punto más alto.