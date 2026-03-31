La visita de Anne Hathaway junto a Meryl Streep en México ha causado euforia entre sus fanáticos, en especial de todos aquellos que ha esperado por años la secuela de El Diablo Viste a la Moda.

Durante la gira promocional en la CDMX, Anne cautivó propios y extraños con los looks que lució, todos ellos de diseñador e inspirados en la glamorosa película de moda. Uno de los atuendos que llamó la atención se trató de un vestido de Stella McCartney, que la hizo ver como una muñeca de aparador.

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La actriz llegó a un desfile de modas, inspirado en el filme y llevado a cabo en el Museo Anahuacalli de la capital mexicana, ataviada con un minivestido rosa fucsia, confeccionado con lentejuelas brillantes, mangas largas abullonadas, falda de campana y ajuste en el torso.

Combinó el outfit con medias negras transparentes y botas de piel extralargas, así como joyería de Bvlgari con piezas como anillos, brazaletes plateados y pendientes a juego.

Presumió su belleza con maquillaje llamativo y perfecto, compuesto por base clara, polvo compacto, sombra marrón, blush rosado y labial rojo carmesí. Enmarcó su rostro definido con su cabellera color chocolate peinada en mechones ondulados.

Previo a su llegada al desfile, la celebridad se presentó con su coprotagonista en la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, donde se reunió con varios influencers y actores mexicanos para una sesión de preguntas y respuestas sobre la película y el impacto que tuvo la primera parte desde que se estrenó en 2006.

De acuerdo con imágenes que se están viralizando en redes sociales, ambas actrices llegaron a la Casa Azul saludando a los fanáticos que se dieron cita para verlas en persona y expresar su admiración.

Mientras Meryl se acercaba a firmar autógrafos, Anne Hathaway se acercó a sus fanáticos para expresar su emoción de visitar la Ciudad de México, en especial para promocionar uno de sus proyectos más ambiciosos y queridos dentro de la cultura pop.

“Estoy encantada de estar aquí”, señaló la actriz en español mientras sonreía a sus seguidores orgullosa de haberlo dicho correctamente.

Previo a su llegada, Anne compartió en redes sociales el inicio de su viaje, luciendo una sudadera beige con un cuadro azul cerúleo, el icónico color del suéter que usa al inicio de la primera película y que se convirtió en todo un referente de la moda y el cine en los 2000.