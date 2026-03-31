La conectividad aérea entre México y Estados Unidos continuará aumentando en 2026 con la alianza Aeroméxico–Delta, que anunció el regreso de una de sus rutas estacionales más exitosas: Monterrey – Nueva York (JFK). La reapertura del servicio responde al desempeño positivo que tuvo durante el invierno pasado y forma parte de la estrategia para ampliar las opciones de viaje entre ambos países.

El vuelo será operado por Aeroméxico y contará con cinco frecuencias semanales del 11 de junio al 30 de agosto de 2026, ofreciendo más de 1,600 asientos por semana durante la temporada alta de verano.

Monterrey → Nueva York (JFK)

Días: lunes, jueves, viernes, sábado y domingo

Salida: 16:35 h

Llegada: 23:00 h

Nueva York (JFK) → Monterrey

Días: lunes, martes, viernes, sábado y domingo

Salida: 09:30 h

Llegada: 12:15 h

Este horario está diseñado para facilitar las conexiones y atender tanto a viajeros de negocios como de placer, reforzando la posición de Monterrey como un punto clave para vuelos internacionales.

Más opciones para el verano

La nueva temporada no solo contempla la ruta Monterrey–Nueva York. Aeroméxico también operará otros vuelos estacionales hacia Estados Unidos, entre ellos:

Guadalajara – Seattle.

Cancún – Raleigh-Durham.

Estas incorporaciones buscan atender la creciente demanda de viaje durante el verano y conectar más ciudades mexicanas con destinos estratégicos en territorio estadounidense.

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico, destacó la importancia de esta expansión y el papel clave de la colaboración entre ambas aerolíneas.

“La alianza Aeroméxico‑Delta continúa ofreciendo opciones de conectividad para el verano 2026. Con esta ruta buscaremos facilitar la conexión de pasajeros entre más ciudades de México y Estados Unidos durante la temporada alta, al tiempo que aprovechamos la eficiencia de la flota B737 MAX, de la cual Aeroméxico ya suma 75 aeronaves”.

La estrategia apunta a mejorar la experiencia del pasajero y mantener una operación moderna, eficiente y sostenible.

Todos los vuelos de la ruta serán operados con equipos Boeing 737 MAX 8. Estas aeronaves cuentan con capacidad para 166 pasajeros y ofrecen múltiples amenidades:

Bluetooth en asientos.

WiFi de alta velocidad.

Sistema de entretenimiento con más de 200 contenidos entre películas, series, música y pódcasts.

Aeroméxico informó que los boletos para la temporada de verano 2026 ya pueden adquirirse.