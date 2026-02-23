La aerolínea Aeroméxico anunció este lunes que a lo largo del día retomará de "manera paulatina" sus vuelos desde y hacia Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), así como a otras localidades del estado y territorios colindantes, después de que decidiera suspender sus operaciones por la oleada de violencia tras el operativo federal en el que murió El Mencho , líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, la compañía aérea, la más importante de México, informó de esa reactivación de sus vuelos desde y hacia Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco; así como a Tepic (capital del estado de Nayarit) y Manzanillo (ciudad del estado de Colima).

Todas estas localidades se vieron afectadas por los actos violentos que registró México el domingo tras el fallecimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, en un operativo militar en Jalisco, dirigido por las fuerzas especiales y en el que se contó con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos.

La situación ha tenido impacto también a nivel internacional, ya que Estados Unidos instó a sus ciudadanos a permanecer en sus domicilios en Jalisco y en zonas de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero ante los bloqueos; mientras que Canadá se declaró "profundamente alarmado" por los enfrentamientos y pidió evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta.

Este anuncio de Aeroméxico se produce después de que ayer las aerolíneas cancelaran todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en Puerto Vallarta, mientras que el Aeropuerto de Guadalajara informó que mantiene las labores normales bajo un fuerte resguardo de fuerzas federales.

De hecho, las operaciones de compañías estadounidenses y canadienses a Puerto Vallarta permanecen canceladas, uno de los principales destinos turísticos de México, durante la jornada del lunes.

El Aeropuerto de Puerto Vallarta (PVR) en Jalisco mostraba este lunes vuelos cancelados de las estadounidenses United, Delta, Sun Country, Alaska Airlines, y Southwest, y las canadienses Westjet y Air Canada.

Entre las ciudades impactadas en Estados Unidos estaban Houston, Mineápolis, Los Ángeles, Denver, San Diego, Detroit, Atlanta, Santa Ana, San José, Nueva York, y Phoenix, además de las canadienses Edmonton, Saskatoon, Toronto, Kelowna, Vancouver, Winnipeg, y Regina.

Tras la jornada de violencia, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, subrayó este lunes que el país registra "más tranquilidad", mientras las fuerzas de seguridad dieron por controlados la mayoría de sucesos que golpearon a varias entidades federativas, sobre todo las occidentales. EFE