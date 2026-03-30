La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, realizó durante las semanas previas a Semana Santa 2026 un amplio muestreo para evaluar la calidad del agua en los principales destinos turísticos del país. El objetivo: determinar si las playas representan o no un riesgo sanitario para los visitantes durante la temporada vacacional.

De acuerdo con el informe publicado el 28 de marzo de 2026, se analizaron 2,358 muestras de agua de mar correspondientes a 289 playas consideradas de mayor afluencia pública. Los resultados fueron en general positivos: 288 playas resultaron aptas para uso recreativo. Sin embargo, una playa no superó los criterios de calidad establecidos.

La única playa “no apta” en todo México: Playa Tijuana

El estudio identificó a Playa Tijuana, ubicada en el municipio de Tijuana, Baja California, como la única playa de México clasificada como NO APTA para nadar durante Semana Santa 2026. La razón principal es que los niveles de contaminación registrados superaron los criterios bacteriológicos permitidos, lo que representa un riesgo para la salud de los bañistas.

La Cofepris señaló que este tipo de clasificaciones se basan en parámetros diseñados para proteger a la población, de modo que una vez que los niveles exceden los límites, la playa se considera insegura para actividades recreativas que implican contacto directo con el agua.

¿Por qué se contamina una playa?

Existen varios factores que pueden deteriorar la calidad del agua en zonas costeras, y muchos de ellos se presentan de manera simultánea. Entre los principales, la autoridad sanitaria destaca:

Drenajes pluviales y descargas de aguas residuales, incluso tratadas.

Asentamientos irregulares sin infraestructura adecuada.

Escorrentías contaminadas, especialmente después de lluvias.

Actividades de comercio informal y fileteo de pescado cerca de la costa.

Alta afluencia de bañistas en temporadas vacacionales.

Falta de sistemas eficientes de saneamiento y alcantarillado.

Todos estos elementos pueden incrementar la presencia de bacterias como los enterococos, los cuales son el principal indicador utilizado para medir la seguridad sanitaria en playas de México.

Enterococos: ¿qué son y por qué importan?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los enterococos son bacterias que normalmente viven en los intestinos humanos y en los genitales femeninos. Por lo general, no causan problemas en su ambiente natural; sin embargo, cuando llegan al agua y entran en contacto con bañistas, pueden provocar infecciones si ingresan al organismo por vías urinarias, heridas o mucosas.

La Semarnat explica que los elevados niveles de enterococos en las playas se asocian directamente con la incidencia de enfermedades entre nadadores. Entre las afecciones relacionadas se encuentran:

Diarrea.

Cólera.

Infecciones de la piel.

Los CDC de Estados Unidos añaden un dato revelador: las personas suelen tener aproximadamente 0.14 gramos de heces en el cuerpo en un momento dado. Si alguien con diarrea entra al mar, esa pequeña cantidad puede liberar gérmenes que contaminen el agua. Si otro bañista la ingiere accidentalmente —algo común al nadar— puede infectarse.

Por esto, la diarrea es la enfermedad más común asociada con nadar en aguas contaminadas.

¿Qué pueden hacer las y los visitantes?

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población para sumarse al cuidado de las costas. Mantener limpias las playas no solo es responsabilidad del gobierno: también depende de las acciones de todas y todos, tanto turistas como habitantes locales.

En caso de detectar anomalías, se pueden reportar ante los Comités de Playas de cada destino turístico o mediante los portales oficiales de Cofepris y Semarnat.

Un esfuerzo sanitario constante

El análisis de la calidad del agua en playas es una labor permanente de la Cofepris, realizada en conjunto con las entidades costeras para identificar y controlar riesgos sanitarios.

Este proceso es independiente a las tareas que realiza el Grupo Interinstitucional encargado de monitorear la presencia de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.