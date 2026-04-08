Imelda Tuñón sigue en el ojo del huracán luego de que José Manuel Figueroa rompiera el silencio tras anunciar que demandó a su cuñada por decir que él abusó de su hermano Julián en la infancia.

En entrevista con medios de comunicación, el hijo mayor de Joan Sebastián confirmó que sigue el proceso legal contra la mamá de su sobrino José Julián por lo que le aconsejó "se defienda al máximo".

José Manuel Figueroa dijo que las declaraciones que afectaron su reputación es un " daño que hizo muy consciente muy ruin, la verdad. Una declaración muy fuerte, muy patán ", el cual afectará no sólo su carrera como cantante incluso a José Julián, hijo de Imelda, y al resto de la familia.

Evidentemente molesto, el cantante cuestionó las intenciones que habría tenido Imelda Tuñón para haber filtrado un audio acusado que supuestamente Julián le habría revelado que su hermano presuntamente abusó de él cuando era un niño.

"Qué triste pensar que esa mujer por lograr una nota o por lograr... o por el hambre de querer triunfar (dio las declaraciones)", reflexionó.

Cabe recordar que a finales de enero de este año, Maribel Guardia e Imelda Tuñón estaban en medio de una guerra de declaraciones, videos y audios con los que se evidenciaban una etapa complicada de la relación que tuvo la joven con Julián cuando estaban casados.

Hecho que desató el debate en redes sobre la salud mental de la joven de 29 años, quien actualmente conserva la guardia y custodia de su hijo.

Fue en medio de esta tensión mediática circuló un audio en el que se mencionaban las acusaciones contra José Manuel Figueroa, cuya filtración posteriormente fue adjudicada a Imelda.

Pese a que la ahora creadora de contenido trató de desmarcarse asegurando que el audio fue manipulado con inteligencia artificial, José Manuel Figueroa se mantuvo firme y presentó una demanda por daño moral a mediados de febrero.

El proceso legal y la polémica escalaron a tal grado que hay reportes que indican que el cantante le estaría exigiendo cerca de 5 millones de pesos a su cuñada, bajo el argumento que los dichos le hicieron perder contratos y presentaciones, además de dañar su reputación.

Hasta el momento, la viuda de Julián se mantiene en silencio tras la escalada mediática del problema.

Cabe destacar que el pasado 9 de abril, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián cumplió tres años de haber fallecido en su casa en la Ciudad de México a la edad de 27 años.