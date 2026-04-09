Los usuarios de redes sociales no creen en el amor de Christian Nodal hacia Ángela Aguilar y menos ahora que se dio a conocer que el cantante le habría dedicado las mismas palabras románticas que le dijo a Belinda, con quien estuvo a punto de casarse. “El problema es él” fue uno de los comentarios que hicieron los internautas tras darse cuenta de que Nodal repite las frases a sus exparejas.

En una reciente entrevista, Nodal habló de su esposa, de lo mucho que la ama y de la persona tan importante que es para él. “Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”, dijo para el medio dominicano Telemicro, en el cual agregó que Ángela Aguilar era la “la única persona que no le ha pedido nada a cambio”.

Una vez que se hizo pública dicha entrevista, los internautas analizaron con lupa las palabras del compositor, por lo que de inmediato notaron que no era la primera vez que se expresaba así se una de sus parejas cuando estaba perdidamente enamorado de ella.

Sobre su noviazgo con Belinda dijo que ya quería casarse con ella porque estaba muy enamorado: “A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial. Para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”, mencionó para el programa Despierta América.

Y no sólo eso sino que en su momento a Cazzu también le dedicó un mensaje similar, en el cual le agradeció por haberlo ayudado a salir adelante en uno de los momentos más difíciles de su vida: “Me sentía perdido... mi pareja me ayudó mucho en ese proceso... Cazzu me salvó de la depresión, me sentía vacío, sin vida, y ella me ayudó a salir de eso”, reveló.

Los usuarios de redes sociales no perdonaron que Nodal utilice el mismo discurso para todas: “Siempre dice lo mismo”, “Cambia de novia pero no de palabras” y “Ya tiene discurso reciclado”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas, quienes cuestionaron la originalidad del artista al expresar sus sentimientos.

Sobre esto, ni Nodal ni Ángela Aguilar han respondido nada al respecto; por ahora se mantiene la expectativa sobre el nuevo tema que va a lanzar el sonorense, titulado “Un vals”, el cual parece estar dedicado a la hija de Pepe Aguilar; por otro lado, continúan los rumores de la posible boda por la iglesia de la joven pareja, la cual se llevaría a cabo en mayo próximo.