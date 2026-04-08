Christian Nodal y Ángela Aguilar se preparan para lanzar lo que será una canción que defina y explique cómo es su amor: el cantante de regional mexicano anunció que mañana 9 de abril estrenará un nuevo tema titulado “Un vals”, el cual parece estará dedicado a su esposa, con quien cumplirá en unos meses dos años de casado. Una vez que se dio a conocer la noticia, sus fans y público en general opinaron al respecto y cuestionaron la letra del sencillo, la cual parece será totalmente dirigida a la hija de Pepe Aguilar. “Voy contigo hasta el final”, se escucha en el tema.

Nodal vuelve a colocarse en el centro de la conversación tras anunciar su nuevo tema titulado “Un vals”, una canción que, antes de su estreno oficial, ya genera controversia por una de sus frases más comentadas: “Voy contigo hasta el final”.

“Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa. Voy a darte el mundo cuando quieras libertad. Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas (...) si quieres perderte voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals. Porque esta vida como tiene malo tiene bueno y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”, dice uno de los fragmentos de la canción que publicó el intérprete de “Adiós, Amor”.

Esta parte de la letra del nuevo tema comenzó a circular rápidamente, provocando reacciones divididas entre los fans: mientras algunos celebraron el tono romántico del tema, otros aseguran que podría tratarse de una dedicatoria directa a Ángela Aguilar, lo que ha intensificado el debate, debido a que la pareja ha sido duramente atacada en los últimos dos años debido a la forma tán rápida en la que iniciaron su romance, sumado a los escándalos que señalan que Ángela siempre estuvo presente en la vida de Nodal aún cuando él estaba con Cazzu, Belinda o con otras novias.

Aunque Nodal no ha confirmado públicamente que el tema esté inspirado en Aguilar, sí compartió en sus redes sociales una imagen en la que ambos están de espaldas en un bosque. “MAÑANA ESTAMOS DE ESTRENO CON “UN VALS”. Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mi”, fueron las palabras con las que Christian acompañó la fotografía.

“Estaba más linda la canción de Cazzualidades”, “Los más funados de México”, “La de no hacerle canciones a todas no te la sabes jajajajaja”, “Si nos pagan también decimos cosas buenas”, “Qué haces con Kunno”, “JAJAJAJAJAJA par de ridiculos neta” y “En la vida hay que acompañarse bien... gente que saque lo mejor y no lo peor de uno”, fueron algunas de las reacciones.

Hasta ahora ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han compartido más al respecto, sin embargo, la expectativa sigue creciendo entre los usuarios de redes sociales que esperan el estreno completo del tema para confirmar o descartar las teorías que circulan en redes.