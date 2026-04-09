Gaby Spanic, la icónica actriz de telenovelas como La Usurpadora y Tierra de Pasiones, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de haber aparecido en su Instagram irreconocible y rejuvenecida a sus 52 años . ¿Qué se hizo?

La celebridad venezolana decidió cambiar totalmente su rostro con un procedimiento estético a manos de expertos en Brasil. “Esto no se trata sólo de una cirugía. Se trata de una decisión que lo cambia todo… por dentro y por fuera. Un proceso real, íntimo y sin filtros. Un antes y un después que muchos van a opinar, pero pocos se atreverían a vivir: Volver a mí no es sólo un nombre… es una verdad”, señaló en sus redes sociales.

Agregó que no se hizo los procedimientos sólo por estética, sino para sentirse mejor consigo misma: “Una cosa es transformarse, otra es perderse. No lo hice por estética, lo hice por mí. Mi rostro no es un experimento”, dejó claro.

Por su parte, reveló que la cirugía no fue reciente, sino que ocurrió hace algunas semanas al igual que la grabación de los videos que compartió revelando el proceso.

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La estrella explicó que la grabación fue tomada cuando llevaba 21 días de la intervención, pero que ahora, con casi un mes de evolución, se siente mucho más desinflamada y satisfecha con los resultados.

“La verdad estoy amando cada día más los resultados. Son los mejores”, comentó, destacando que el proceso ha valido la pena y que se siente mejor consigo misma, con la expectativa de que más adelante, cuando su rostro se recupere por completo, vea mejores resultados.

“La dignidad no vive en una arruga ni en un espejo. Vive en cómo te miras a ti misma. Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación”, señaló la actriz en una comparación antes y después.

“Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita la dignidad, la reafirma. Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida Envejecer no es rendirse, es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad”, agregó.

En una explicación separada, el experto Jorge Dal Soto señaló que el procedimiento fue parte de una estrategia quirúrgica cuidadosamente planificada para lograr un resultado armónico y natural.

Agregó que la actriz ha mostrado una evolución favorable en pocas semanas y subrayó que la seguridad y la confianza en su belleza forman parte del proceso de transformación.

Si bien no detalló el costo de la cirugía plástica, se estima que pudo haber tenido un costo de casi 25 mil dólares , aproximadamente 430 mil pesos mexicanos , de acuerdo con precios base de cada cirugía cotizados en su sitio web.

Entre los procedimientos que se hicieron destaca una rejuvenecimiento de rostro, definición de contornos y reducción de flacidez en ciertas zonas.

Esta no es la primera vez que Gaby se somete a cirugías plásticas. En 2018 la actriz de La Usurpadora reveló haberse hecho un tratamiento preventivo con bótox que la dejó “como nueva”.

Posteriormente, la actriz se sometió a un levantamiento de glúteos, corrección de flacidez y otros “arreglitos estéticos” debido a que tuvo una importante pérdida de peso en ese momento.

Previo a todo esto, la celebridad se había pronunciado en contra de los arreglos estéticos y destacó que su belleza siembre había sido “natural”.