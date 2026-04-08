Emma Coronel desató furor en las redes y volvió a dar de qué hablar tras haber compartido una serie de fotos en las que revelaría que se hizo un radical cambio de look, el cual dividió las opiniones de sus seguidores. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán presumió cómo luce actualmente a sus 36 años y ahora que está emprendiendo un nuevo camino en la industria del entretenimiento.

Cada que Emma Coronel Aispuro publica contenido en sus redes sociales oficiales genera curiosidad y miles de reacciones, sobre todo porque a muchos les interesa conocer detalles de la mujer que es pareja del exlíder del Cártel de Sinaloa y con quien tuvo dos hijas.

La reaparición de la esposa de El Chapo sorprendió a usuarios por su apariencia renovada, además del atuendo que presumió. En las fotografías que compartió en su perfil de Instagram se le ve luciendo un entadallado vestido negro, sin mangas y con escote en V, con el cual destacó su silueta.

Acompañó su look con varias joyas, entre anillos y un brazalete, y con su melena larga y ondulada. Pero lo que más llamó la atención de las imágenes fue lo diferente que lucía el rostro de Coronel, por lo que algunos comentarios decían que posiblemente se habría sometido a una cirugía estética o procedimiento de belleza.

El cambio no pasó desapercibido y provocó que cientos de internautas la apodaran la “Barbie latina”; algunos elogiaron su transformación mientras que otros cuestionaron el cambio y lo consideraron excesivo. Hasta el momento, Emma Coronel no ha emitido comentarios sobre la fotografía ni sobre las reacciones que provocó, tampoco ha respondido a sus seguidores, quienes la llamaron “hermosa” y “reina”.

Emma Coronel, esposa de El Chapo, sorprende con nuevo look y la llaman “Barbie latina”. Foto: Tomada de Instagram @emma.coronel.official

Tras recuperar su libertad en septiembre de 2023, Emma Coronel Aispuro se ha enfocado en rehacer su vida como influencer, modelo y empresaria. Actualmente, se encuentra trabajando en una nueva producción sobre una serie que aborde la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la cual será protagonizada por Rafael Amaya (conocido por su trabajo en la serie "El Señor de los Cielos").