Eduardo Verástegui ha roto lazos con el que quizá fue uno de sus mejores y más poderosos amigos: Donald Trump. ¿Por qué? Esto dijo en sus redes sociales en contra del presidente de Estados Unidos.

El apoyo al presidente dentro del movimiento provida que encabeza Verástegui ha comenzado a fracturarse tras una declaración que ha generado debate en redes sociales y círculos políticos: las amenazas de “aniquilación” que lanzó Trump en contra de Irán, aunado a su vínculo con Jeffrey Epstein, además de su política que atenta con la vida.

Eduardo, que durante años respaldó al Partido Republicano y apoyó sus ideas conservadoras, aseguró que ya no lo hará debido a que no protege la vida como tanto alega.

La declaración del político mexicano se centra en una idea clave: la defensa del derecho a nacer como el derecho fundamental más importante. Según el mensaje que dejó a X, el respaldo previo al Partido Republicano y a Trump se debía a que su visión provida era considerada más sólida que la del Partido Demócrata, representado por figuras como el expresidente Joe Biden, quienes han defendido posturas favorables al derecho al aborto en los últimos años.

Verástegui incluso ofreció una disculpa pública por haber apoyado las ideas de Trump que no defienden la vida “sin excepciones”. El político escribió: “Tengo que decir la verdad completa: el movimiento republicano, incluso bajo el liderazgo de Donald Trump, no es 100 provida”.

“Y hoy quiero ser claro: no volveré a apoyar a ningún político que no defienda la vida en su totalidad, sin excepciones”, agregó.

“Ofrezco una disculpa a Dios por las veces que, con la idea de apoyar 'la causa', terminé cediendo en algo tan fundamental. Porque, aunque nadie es perfecto, sí podemos ordenar nuestras prioridades… y la defensa de la vida del bebé por nacer es, para mí, la prioridad número uno”, señaló.

En cuanto a sus amenazas contra destruir la vida en Irán, Eduardo señaló que como líder mundial Trump no puede hablar con ligereza sobre la posible aniquilación de una civilización cuando su discurso político defiende la vida.

Desde una visión católica, considera que el liderazgo implica responsabilidad, respeto y un compromiso real con la paz mundial, especialmente cuando se trata de temas de guerra o conflictos internacionales.

“El mensaje reciente del presidente sobre Irán es algo que, como católico, no puedo apoyar ni justificar. No se puede hablar con ligereza sobre la posible destrucción de una civilización completa”, apuntó.

“El presidente Donald Trump, como líder de una de las naciones más poderosas del mundo, con profundas raíces cristianas, tiene un impacto global, para bien o para mal, en lo que dice y hace”, sentenció.

Mi misión y la causa más importante por la que llevo años luchando es la defensa de la vida del no nacido.



Por eso, durante años apoyé al Partido Republicano, porque, aunque imperfecto, es el que ha tenido una postura más firme en la defensa del bebé por nacer; mucho más que la… pic.twitter.com/rAm2XX3hHG — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) April 7, 2026

Otro de los puntos que más ha causado polémica en su declaración es la decepción que ha generado por el mal manejo del caso de Jeffrey Epstein y sus archivos donde se identifican a otros implicados en su red sexual.

Según destacó Verástegui, durante su campaña presidencial, Trump se comprometió a revelar toda la información sobre el caso, pero hasta ahora no se han publicado todos los documentos ni se ha castigado a los responsables, lo que ha dado pie a críticas sobre un posible encubrimiento y falta de justicia para las víctimas de trata infantil.

“Estoy profundamente decepcionado por el posible encubrimiento de personas que aparecen en los archivos del caso de Jeffrey Epstein”, apuntó.