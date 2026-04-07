El esposo de Kristi Noem, Bryon Noem, todavía encuentra en el centro de un escándalo internacional luego de que se revelaran imágenes de sí mismo vestido como mujer, con pechos falsos y se exhibiera su fetichismo con los senos grandes en prácticas como la bombificación.

Días después de que explotara el escándalo, una modelo acaba de revelar un supuesto romance en línea, regalos de lujo y hasta una propuesta de matrimonio virtual con Bryon.

La historia, difundida por el tabloide británico Daily Mail, ha generado polémica por las acusaciones de chats íntimos, transferencias de dinero y posibles riesgos de seguridad para la familia de la exsecretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump.

La modelo Nicole Raccagno, de 47 años, asegura que mantuvo durante años una relación virtual con Bryon Noem, quien supuestamente la contactó a través de OnlyFans usando el alias Jason, previamente el Daily reveló que el hombre usaba el sobrenombre de Jason Jackson para contactar a otras creadoras de contenido para adultos.

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Según su testimonio, el empresario habría financiado su estilo de vida con miles de dólares en regalos, cirugías estéticas (principalmente para aumentar el volumen de su pecho), ropa de lujo y pagos mensuales a cambio de contenido exclusivo y conversaciones privadas.

De acuerdo con Raccagno, la relación en línea comenzó en 2020 y se mantuvo durante varios años con pagos que incluían suscripciones VIP, transferencias bancarias de varios miles de dólares y compras con tarjetas de crédito. La modelo afirma que el esposo de Kristi Noem incluso le habría propuesto matrimonio en mensajes donde le decía “eres a quien amo”.

La modelo también aseguró que recibió pagos constantes a través de PayPal, Apple Pay y bancos regionales, además de compras de marcas de lujo como Louis Vuitton y Christian Louboutin. Incluso afirmó que el empresario le ayudó a financiar procedimientos estéticos para aumentar su imagen de “Barbie humana”, lo que forma parte de su contenido en plataformas para adultos.

“Bryon era adicto a mis curvas de Barbie y a mis enormes pechos”, contó Raccagno.

“Me daba todo lo que quería: zapatos, bolsos, incluso pechos más grandes. Quería que fuera su novia rubia tonta definitiva”, reveló la modelo.

También dijo que Bryon tenía el deseo de replicar su apariencia de “Barbie sexy” en sí mismo: “Dijo que le gustaban las tangas rosas. Decía: ‘Tengo una’. él simplemente decía que le gustaba el rosa: quería ser una rubia tonta como yo. No te juzgo. Estás pagando algunas de mis facturas, así que sí, lo que te haga feliz”, apuntó.

Estas afirmaciones han encendido aún más la polémica que envuelve a la familia Noem luego de que salieran a la luz fotos de Bryon Noem vestido con ropa femenina, lo que habría sorprendido al entorno de la política conservadora de Estados Unidos.

Los Noem, según reportes, pidieron privacidad y oraciones tras la filtración, mientras expertos en seguridad nacional advirtieron que este tipo de comportamientos en línea podrían abrir la puerta a chantajes o vulnerabilidades debido a que el nombre de Kristi Noem tiene un gran peso en la política del país y está relacionada directamente con Donald Trump.

Especialistas en inteligencia, como el exagente de la CIA Marc Polymeropoulos, señalaron que las relaciones virtuales secretas como la Bryon Noem pueden convertirse en herramientas de presión internacional.

Según explicó, la información comprometedora puede ser utilizada para coaccionar a figuras públicas o a su entorno, lo que vuelve el caso especialmente delicado.

Hasta ahora, Bryon Noem no ha negado completamente las conversaciones filtradas y la información que reveló el Daily la semana pasada, en tanto, el equipo de Kristi Noem insiste en que la familia está sorprendida y busca mantener la privacidad.