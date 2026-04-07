Un bote de Nutella, que se escapó y flotó dentro de la nave Orión en plena trasmisión, y demostraciones de qué comen los astronautas y cómo preparan sus comidas, en algunos casos con ingredientes latinos, se han convertido en momentos icónicos y entrañables de la misión lunar Artemis II, que este martes comenzó el proceso de retorno a la Tierra.

La primera mujer en llegar a la Luna, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen han ayudado a explicar en videos el tema gastronómico durante la histórica misión, que este lunes llegó a la órbita lunar después de una ausencia humana de más de medio siglo.

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#NEWS 🚨: Watch as a random jar of Nutella photobombs the Artemis II livestream pic.twitter.com/MpVsHoWmPy — Latest in space (@latestinspace) April 6, 2026

"Esto es cóctel de camarones" , dijo Kosch mientras sostenía una bolsa transparente con contenido rojo.

"En el espacio, la comida se come desde algún tipo de bolsa; puede ser de plástico o de envoltorio metálico porque tenemos que deshidratar gran parte de nuestros alimentos ", agregó.

Hansen describió su compañera como "una veterana de la comida espacial", ya que ha pasado más de 300 días ingiriéndola en misiones anteriores.

Los astronautas también enseñaron habichuelas como se dice en algunas parte de Latinoamérica o judías verdes deshidratadas y otras raciones adaptadas a la microgravedad, dejando claro que el menú no se limita a papillas sin rostro ni a fórmulas de emergencia.

Según la NASA, la tripulación que vuela alrededor de la Luna dispone de 189 artículos distintos en su menú, con más de 10 tipos de bebidas, entre ellas café, té verde, cocoa, limonada y batidos . Entre los alimentos más comunes figuran tortillas, nueces, 'brisket' de res con salsa barbacoa, coliflor, macarrones con queso, calabaza, galletas y chocolate.

El chocolate a flote

Sin embargo, la agencia espacial estadounidense no había hablado de la Nutella, la crema de cacao y avellana italiana, pero durante la transmisión del lunes, cuando la Orion recorrió la órbita lunar, se vio flotando un bote de Nutella.

Otro dato gastronómico que ofreció la NASA fue la historia detrás de la presencia de las tortillas en el menú, pues comenzaron a usarse en las misiones espaciales gracias al astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela.

¿POR QUÉ LOS ASTRONAUTAS COMEN TORTILLAS EN EL ESPACIO?

A diferencia del pan tradicional, " las tortillas no generan migas, lo cual es crucial en una nave espacial" , explica un documento difundido a la prensa sobre la comida de la misión.

"En microgravedad, las partículas sueltas pueden flotar, meterse en los ojos, la nariz, la ventilación o incluso interferir con equipos delicados", señala. Por eso la tortilla se convirtió hace décadas en una favorita de los astronautas.

En total, los astronautas de Artemis II se llevaron 58 tortillas, además de 43 tazas de café y cinco tipos de salsa picante, una mezcla que suena menos a laboratorio y más a cocina de carretera con presupuesto aeroespacial.

Nada de esto es improvisado. La NASA señala que "las selecciones del menú se preparan junto con expertos en alimentación espacial y con la propia tripulación, para equilibrar calorías, hidratación y nutrientes, sin perder de vista las preferencias personales de cada astronauta".

Para comer a bordo, los astronautas cuentan con un dispensador de agua potable para rehidratar los paquetes y un calentador de comida tipo maletín, que también se ha visto flotando en la cápsula.