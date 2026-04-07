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Más de 57 años después del célebre clic hecho por la misión Apolo 8 del "amanecer de la Tierra" ("Earthrise"), los astronautas de Artemis II inmortalizaron un "atardecer" de nuestro planeta, en una foto publicada el martes por la .

La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como "puesta de la Tierra" ("Earthset").

Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, así como por el canadiense Jeremy Hansen, emprendieron el martes su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y observar partes poco conocidas del satélite.

La legendaria foto "Earthrise" del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

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