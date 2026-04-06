El inesperado encuentro entre el rapero 6ix9ine y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está sacudiendo al mundo por las revelaciones que está haciendo tras recién ser liberado de la cárcel federal de Brooklyn misma que compartió con el mandatario.

En redes sociales se viralizó el relato que hizo el rapero para El Machiquense, en ella confirmó que si consiguió la firma de Maduro y que le contó cómo fue el operativo militar en el que fue aprehendido por autoridades de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela.

"Habló enfrente de mí, literalmente estaba pensando en obtener una firma del presidente venezolano, es jodid*** legendario . Luego me estaba diciendo cuando lo arrestaron, como el mal*** Ejército estadounidense... es una locura", aseguró 6ix9ine.

El cantante afirmó que mientras estuvo en la prisión federal durmió en la misma cama en la que estuvo de Diddy y que su cama era contigua a la del presidente de Venezuela.

"(Maduro) Ocupó lo que era mi cama el año pasado, y yo estuve en la que fue cama de Diddy", relató visiblemente emocionado.

Cabe recordar que el pasado 6 de enero, el rapero ingresó por segunda vez a prisión en un año por violar su libertad condicional.

En esta ocasión ingresó por un periodo de tres meses tras acumular nuevos incidentes violentos y problemas legales mientras seguía bajo supervisión judicial.

A momentos de ingresar a la cárcel en enero pasado, 6ix9ine se mostró feliz de conocer también a Mangione, detenido en ese centro por asesinar presuntamente a Brian Thompson, director ejecutivo de una compañía de seguros médicos estadounidense, que se ha convertido en una especie de ídolo, especialmente en redes sociales.

" A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel" , escribió en la publicación.

El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean 'Diddy' Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil.