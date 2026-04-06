Candice Swanepoel, top model y estrella de Victoria’s Secret, rodó una atrevida, pero glamorosa sesión fotográfica para promocionar los recientes lanzamientos de su marca de trajes de baño llamada Topic of C.

En su cuenta personal de Instagram, la celebridad compartió varias tomas de la sesión, incluida una foto en la que la sudafricana vistió un pequeño monokini color rojo brillante, con espalda parcialmente descubierta, corte alto en el área del bikini y revelador escote strapless.

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Le sumó un par de sandalias de tacón negras, brazaletes de gran tamaño y pendientes a juego. La modelo posó en lo que parece ser un patio trasero con ropa tendida, incluidas prendas de su nueva colección de bikinis.

Gran parte de la nueva línea de prendas presentan una estética del viejo Hollywood con accesorios similares, incluidos los vestidos, monokinis y los bodysuits, ideales para esta temporada de primavera-verano.

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Estas prendas también han sido modeladas por la celebridad de las pasarelas; en el Instagram de Topic of C se muestran varios diseños que incluyen bikinis y otras pequeñas prendas confeccionadas de forma “ecológica” para diferentes tipos de cuerpos.

Mostró su melena rubia peinada en mechones voluminosos. Por su parte, hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos bronceados, labial nude, sombras ahumadas sobre los párpados, cejas remarcadas y blush bronceado.

En la publicación que hizo, la celebridad compartió detalles del detrás de cámaras de la sesión, incluida su preparación con maquillaje de alta gama.

Candice ha estado ocupada últimamente con sus múltiples proyectos dentro de la industria. Además de trabajar con su propia marca de moda, recientemente lanzó una colección especial de trajes de baño en colaboración con Victoria’s Secret

Swanepoel presentó una nueva colección de trajes de baño en colaboración con la firma femenina, con la que buscó reinventar el estilo de la firma desde su perspectiva creativa a través de Tropic of C.

La propuesta combinó la energía icónica del color de Victoria’s Secret con la atención al corte, la textura y el ajuste que caracteriza a la firma de la modelo, fundada hace unos años como un proyecto alternativo a su carrera sobre las pasarelas.

La colección destacó por sus tejidos de alto brillo en tonos vibrantes y llamativos a simple vista, pensado para la temporada. Según la marca, se trató de una edición limitada que fusionó siluetas elegantes y desenfadadas con una estética moderna que resalta la feminidad, la confianza y la naturalidad, apostando por diseños sofisticados y funcionales.

Aunado a esto, Swanepoel también brilló durante su participación en el desfile de Victoria’s Secret a finales de 2025 junto a figuras como Barbara Palvin, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Irina Shayk y Gigi Hadid, consolidando su presencia como una de las modelos más influyentes dentro de la industria de la moda.