Bella Hadid volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir imágenes de una reciente sesión fotográfica en la que destacó su figura ataviada en lencería negra.

La supermodelo, de 29 años, publicó en su cuenta principal de Instagram algunos adelantos de su colaboración más reciente con la marca italiana de moda vaquera Miss Sixty, con sede en Milán.

En una de las imágenes que compartió, Bella Hadid aparece frente a una ventana, aprovechando la luz natural para tomarse una selfie que resalta el estilo de la sesión. El conjunto, dominado por tonos oscuros, se complementa con una camisa clara abierta.

El look se completó con un peinado desenfadado: el cabello ondulado recogido en un moño informal, mientras algunos mechones y su flequillo caían suavemente sobre el rostro. En cuanto al maquillaje, Bella Hadid optó por una propuesta más pulida, con rubor en tonos cálidos que realzaban los pómulos, sombras oscuras alrededor de los ojos y un labial nude de acabado mate.

Las fotos también muestran momentos más casuales de la sesión, como una selfie tomada frente al espejo al atardecer.

La sesión forma parte de la segunda entrega de la colección Primavera/Verano 2026 de Miss Sixty, lanzada el sábado, en la que Bella Hadid encarna una versión moderna y rebelde de María Antonieta.

De acuerdo con la descripción de la propia marca, la colección reimagina a la figura histórica como una rebelde moderna. “Materiales como cuero rosa, cintas, cordones rasgados y el característico denim de Miss Sixty crean un contraste entre opulencia y desafío, dulzura y carácter”, señalan.

Más allá del modelaje, Bella Hadid también atraviesa un momento activo en su carrera actoral. Actualmente protagoniza la serie The Beauty, una producción de FX de terror corporal que consta de 11 episodios, marcando uno de sus papeles más recientes en Hollywood tras más de una década dominando el mundo de la moda y algunas incursiones en los reality shows.

En el plano personal y creativo, Bella Hadid ha compartido mensajes de gratitud tras reconocer que en años anteriores enfrentó episodios de depresión. Luego del lanzamiento de su fragancia Eternal Roots, expresó en Instagram su agradecimiento por poder desarrollar proyectos que combinan negocio y creatividad, destacando el apoyo que la impulsa tanto a ella como a su marca.