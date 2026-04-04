La influencer y DJ estadounidense Chantel Jeffries volvió a colocarse en el centro de las miradas al apostar por un look audaz y lleno de estilo que no pasó desapercibido. Fiel a su esencia fashionista, la creadora de contenido demostró que entiende a la perfección cómo romper las reglas de la moda, apostando por un look braless.

Jeffries deslumbró con un espectacular blazer llevado sin top interior, una elección que elevó el clásico saco a una declaración de poder y seguridad. El diseño, de líneas estructuradas y corte impecable, resaltó su figura y confirmó que el “braless look” puede ser sinónimo de elegancia cuando se combina adecuadamente.

Su elección no solo marcó tendencia, sino que también envió un mensaje claro: arriesgarse, confiar en el propio estilo y lucirlo con naturalidad es la clave para brillar.

La ex novia de Justin Bieber eligió este atuendo para acudir a los Snappys, los primeros premios oficiales de Snapchat, lanzados en marzo de 2026 para celebrar la excelencia creativa y el impacto cultural de sus mejores creadores de contenido.

No es la primera vez que presume así su figura. Jeffries dijo al tabloide Daily Mail que cuida mucho su alimentación para mantenerse saludable y que disfruta ejercitar su cuerpo.

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejado del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgico”, declaró.

Chantel Jeffries fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Ahora Chantel es una afamada DJ y embajadora de la marca Fashion Nova. Así como de la línea deportiva de Alo Yoga.