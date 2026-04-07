Viajar puede ser una experiencia emocionante, pero también implica enfrentar controles de seguridad, revisiones migratorias y largas filas en aeropuertos y cruces fronterizos. Para reducir estos tiempos y hacer el proceso más ágil, Estados Unidos cuenta con distintos programas de Viajero Confiable, diseñados para personas consideradas de bajo riesgo.

Entre los más utilizados se encuentran TSA PreCheck, Global Entry, NEXUS y SENTRI. Aunque todos buscan facilitar los viajes, no ofrecen exactamente los mismos beneficios ni están pensados para el mismo tipo de viajero. Conocer sus diferencias puede ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

TSA PreCheck: agiliza la seguridad en vuelos dentro de Estados Unidos

TSA PreCheck está enfocado en vuelos de salida desde aeropuertos estadounidenses, especialmente para quienes viajan con frecuencia dentro del país.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Pasar por un carril de seguridad exclusivo y más rápido.

Mantener puestos los zapatos, cinturón y chaquetas ligeras.

No retirar laptops ni líquidos del equipaje de mano.

Para inscribirse, el viajero debe completar una solicitud en línea, pagar una tarifa de 85 dólares y acudir a una entrevista presencial. La membresía tiene una vigencia de cinco años.

Este programa es ideal para quienes viajan principalmente dentro de Estados Unidos y buscan simplificar el proceso de seguridad en el aeropuerto.

Global Entry: entrada rápida a Estados Unidos desde el extranjero

Global Entry está diseñado para viajeros internacionales que ingresan a Estados Unidos con frecuencia. Sus beneficios van más allá de la seguridad aeroportuaria.

Las ventajas principales incluyen:

Uso de quioscos automatizados para evitar filas en inmigración.

Acceso directo a TSA PreCheck, sin trámite adicional.

Procesamiento más rápido en aeropuertos y ciertos cruces fronterizos.

El proceso de inscripción requiere solicitud en línea, pago de 120 dólares y una entrevista en persona. Al igual que TSA PreCheck, la membresía es válida por cinco años.

Esta opción resulta conveniente para quienes viajan regularmente al extranjero y desean reducir tiempos al regresar a Estados Unidos.

NEXUS: pensado para viajes frecuentes entre Estados Unidos y Canadá

NEXUS es un programa conjunto entre Estados Unidos y Canadá, orientado a facilitar el tránsito entre ambos países.

Entre sus beneficios destacan:

Acceso a quioscos automatizados en aeropuertos canadienses y estadounidenses.

Inclusión automática en Global Entry y TSA PreCheck.

Procesamiento acelerado en aeropuertos y cruces fronterizos terrestres entre ambos países.

El registro se realiza en línea, con una tarifa de 120 dólares, entrevista presencial y una vigencia de cinco años.

NEXUS es especialmente útil para quienes cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá de forma constante, ya sea por trabajo o viajes personales.

SENTRI: cruces rápidos entre México y Estados Unidos

SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection) está administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y está dirigido a viajeros frecuentes entre México y Estados Unidos.

Sus beneficios incluyen:

Uso de carriles exclusivos en los cruces fronterizos terrestres entre ambos países.

Inclusión automática en TSA PreCheck.

Procesamiento ágil tanto en aeropuertos como en cruces fronterizos.

Para inscribirse, se debe llenar una solicitud en línea, pagar 120 dólares y asistir a una entrevista. La membresía es válida por cinco años.

Este programa es ideal para quienes cruzan regularmente la frontera sur, especialmente por tierra.

Principales diferencias y cuál elegir

Aunque los cuatro programas buscan agilizar los viajes, cada uno responde a necesidades distintas:

TSA PreCheck se enfoca exclusivamente en vuelos dentro de Estados Unidos.

Global Entry y SENTRI ofrecen beneficios internacionales.

NEXUS está especializado en los viajes entre Estados Unidos y Canadá.

NEXUS y SENTRI incluyen beneficios tanto de TSA PreCheck como de Global Entry, lo que los hace más completos para viajeros frecuentes internacionales.

No existe un programa “mejor” de forma universal; la elección correcta depende de tus hábitos:

Si viajas principalmente dentro de Estados Unidos, TSA PreCheck puede ser suficiente.

Si haces viajes internacionales frecuentes, Global Entry es una opción sólida.

Si te mueves con regularidad entre Estados Unidos y Canadá, NEXUS destaca como la mejor alternativa.

Si cruzas la frontera entre México y Estados Unidos de forma constante, SENTRI es la opción más adecuada.

Elegir el programa correcto puede significar menos filas, menos estrés y más tiempo para disfrutar tu viaje.