Las Vegas vuelve a consolidarse como uno de los epicentros musicales más importantes del mundo. La ciudad albergará residencias históricas y conciertos especiales de figuras internacionales que abarcan géneros como el k‑pop, pop, rock y música latina. Desde presentaciones inéditas en recintos icónicos hasta regresos muy esperados, la oferta musical promete atraer a públicos de todas partes.

A continuación, un repaso por los anuncios más destacados que marcarán la agenda musical de Las Vegas en 2026.

LISA hace historia con su primera residencia en Las Vegas

La artista global LISA, reconocida por su carrera como rapera, cantante, bailarina e ícono de estilo, anunció su primera residencia en Las Vegas, titulada VIVA LA LISA. Los conciertos se llevarán a cabo en el Coliseo del Caesars Palace los días 13 y 14, así como 27 y 28 de noviembre de 2026.

Este anuncio marca un momento histórico, ya que LISA se convierte en la primera artista de k‑pop en realizar una residencia en Las Vegas, ampliando así la presencia del género en escenarios tradicionales del entretenimiento estadounidense. La residencia refuerza el estatus internacional de la artista.

Jonas Brothers celebran el fin de semana del Día de los Caídos en el Strip

Las superestrellas del pop Jonas Brothers llegarán al Strip con una serie especial de conciertos titulada Greetings From Las Vegas, como parte de la celebración del fin de semana del Día de los Caídos. Las presentaciones se realizarán del 20 al 24 de mayo de 2026 en Dolby Live at Park MGM.

El anuncio llega tras el lanzamiento de la gira más grande y ambiciosa del grupo hasta la fecha. Esta serie de conciertos especiales busca ofrecer una experiencia cercana y festiva para los fans, en un formato diferente al de una gira tradicional.

Backstreet Boys cierran su residencia en Sphere con fechas finales de verano

Debido a la alta demanda del público, Backstreet Boys confirmaron tres fechas finales para el verano de 2026 de su exitosa residencia Into the Millennium en Sphere, uno de los recintos más innovadores de Las Vegas.

Los últimos conciertos se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto de 2026, sumándose a una extensa serie de presentaciones previas programadas entre julio y agosto. Producida por Live Nation, esta residencia ha destacado por su producción visual y tecnológica, consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos del año.

Billy Idol regresa con una serie exclusiva en Fontainebleau Las Vegas

La leyenda del rock Billy Idol volverá a los escenarios de Las Vegas con Billy Idol: Hot In The City, una serie exclusiva de cinco presentaciones en el BleauLive Theater, dentro del Fontainebleau Las Vegas.

Las fechas confirmadas incluyen 28 y 29 de agosto, así como 2, 4 y 5 de septiembre de 2026. El regreso de Idol refuerza la apuesta de la ciudad por artistas clásicos.

Rod Stewart suma nuevas fechas en el Caesars Palace

El cantante y compositor Rod Stewart, dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, anunció seis presentaciones adicionales de The Encore Shows en el Coliseo del Caesars Palace.

Los conciertos tendrán lugar los días 18, 20, 22, 25, 27 y 29 de agosto de 2026, ampliando así su residencia y respondiendo al interés constante del público por su propuesta en vivo.

Los Ángeles Azules llevan la “Cumbia Sin Fronteras” a Las Vegas

La música latina también tendrá una presencia destacada con Los Ángeles Azules, quienes llevarán su gira “Cumbia Sin Fronteras” a PH Live en Planet Hollywood Resort & Casino el 12 de septiembre de 2026.

Tras el éxito de su gira por Estados Unidos, el grupo mexicano suma esta parada en la Costa Oeste, reafirmando el alcance internacional de la cumbia y su conexión con nuevas audiencias.

La combinación de artistas internacionales, recintos emblemáticos y propuestas únicas confirma que la ciudad sigue reinventándose como capital del entretenimiento en vivo.