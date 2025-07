La legendaria boy band Backstreet Boys regresó con fuerza este verano con su espectacular residencia en The Sphere de Las Vegas, el recinto más innovador del mundo del entretenimiento.

Bajo el nombre "Into The Millennium", la residencia ya es un éxito, pues es la primera vez que un grupo pop se presenta en este escenario que ha llamado la atención de todo el mundo.

La residencia comenzó el 11 de julio de 2025 y el primer concierto fue un rotundo éxito. Debido a la abrumadora demanda, la banda ha anunciado tres funciones adicionales para cerrar con broche de oro su temporada en Las Vegas. Las nuevas fechas son el 22, 23 y 24 de agosto, sumándose a una serie de conciertos previamente anunciados para julio.

Una experiencia inmersiva donde… Hasta vuelan

"Into The Millennium" no es solo un concierto, sino una experiencia sensorial. Los Backstreet Boys dan vida a su icónico álbum Millennium —que definió una era del pop a finales de los 90— junto con una selección de sus más grandes éxitos. Todo esto se presenta con el respaldo visual y tecnológico que solo The Sphere puede ofrecer: pantallas envolventes, sonido 3D y efectos visuales que transforman cada canción en un espectáculo cinematográfico.

“Lo mejor es que somos el primer grupo pop en tomar Sphere Las Vegas y les traeremos una experiencia inolvidable”, compartió la banda al anunciar la residencia.

Los fanáticos que asistieron al primer concierto ya compartieron algunos videos de TikTok que muestran los impresionantes visuales del espectáculo.

Fechas de Backstreet Boys en The Sphere

Los conciertos se llevan a cabo en las siguientes fechas:

Julio: 11 al 13, 18 al 20, 25 al 27.

Agosto: 1 al 3, 8 al 10, 15 al 17, 22 al 24 (nuevas fechas).

Los precios comienzan en alrededor de los $225 dólares para asientos estándar.

Los boletos premium o en zonas cercanas al escenario, como la sección Sandbar Floor, pueden alcanzar hasta $2,100 dólares.

Además, hay opciones especiales como reservaciones de suites, paquetes VIP y experiencias exclusivas con precios más altos. Los boletos se compran en Ticketmaster.

Con más de 30 años de trayectoria, los Backstreet Boys siguen siendo una de las agrupaciones más influyentes del pop mundial. Han vendido más de 130 millones de discos, acumulado múltiples premios y encabezado giras internacionales con millones de asistentes.

Su álbum más reciente, A Very Backstreet Christmas, debutó en el número 1 de la lista Billboard de álbumes navideños, demostrando que su legado sigue vigente.