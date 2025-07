La próxima Luna llena, correspondiente a julio, está a punto de ocurrir, según las predicciones astronómicas. Este fenómeno se elevará por el cielo oscuro en su máximo esplendor bajo el nombre de Luna del Ciervo, también conocida como Buck Moon, Luna Dólar o Salmon Moon.

¿Por qué se llama Luna Ciervo?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna Ciervo recibe su nombre debido a que las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento durante este mes.

Además de los nombres ya mencionados, a la Luna también se le conoce como Thunder Moon y Halfway Summer Moon, que son variantes alternativas que se refieren al clima tormentoso y a la temporada de verano. Cabe destacar que la Luna llena corresponde a todo el mes, no sólo al evento astronómico.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna Ciervo?

La Luna Ciervo ocurrirá en la madrugada del viernes 11 de julio. Llegará a su punto más brillante a la 1:44 am hora central de México. El satélite natural de la Tierra se verá brillante y grande desde la noche del jueves 10 de julio hasta el sábado 12, estiman los expertos.

¿Cuándo será la siguiente Luna llena? ¿Cómo se llamará?

Según el calendario lunar del 2025, la siguiente Luna llena será la Luna de agosto, llamada coloquialmente como Luna de esturión; ésta ocurrirá el 9 de agosto a las 3:55 EST, 1:55 am hora central de México.

¿Qué otros eventos astronómicos habrá a la par de la Luna de Ciervo?

Mientras ocurre la Luna llena, habrá otros dos eventos celestiales, el pico de la lluvia de meteoritos de las Pegásidas y la ocultación lunar de Plutón.

La lluvia de las Pegásidas tendrá su pico al mismo tiempo que la Luna llena, por lo que sus meteoros no podrán verse con facilidad debido al brillo. Este fenómeno emana de la constelación Pegaso y será visible en el hemisferio norte.

Por su parte, la ocultación de Plutón se verá principalmente en latitudes de África. Ambos cuerpos celestes seguirán una línea recta hacia arriba en el cielo; la Luna pasará brevemente frente al planeta desde nuestra perspectiva, por lo que Plutón desaparecerá.