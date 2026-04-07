La empresaria Kylie Jenner parece estar en unas “eternas vacaciones”. La estrella de redes sociales publicó en Instagram una serie de fotografías donde disfruta de un espectacular día soleado en la piscina.

La celebridad deslumbró a sus 390 millones de seguidores ataviada con un diminuto bikini blanco que dejó a la vista su silueta de reloj de arena y brazos tonificados. Usó una cadena alrededor de la cintura que elevó su estilismo.

Kylie Jenner, de 28 años de edad, posó sentada junto a una piscina infinita, con los pies en el agua. Dejó suelta su cabellera negra peinada en ondas y lució un maquillaje con delineado negro, blush en los pómulos y labios ligeramente rojos.

Algunos usuariuos mencionaron que su bikini es de un estilo parecido a los de Inamorata, marca que lidera Emily Ratajkowski.

Tan solo un día antes, Jenner ofreció a sus seguidores un vistazo más de cerca a la celebración de la Pascua que tuvo lugar el domingo con su familia. Su hermana Kim Kardashian y su madre Kris Jenner, parecían haberse reunido en su mansión en Palm Springs.

Recientemente, Jenner disfrutó de unas vacaciones tropicales con su novio Timothee Chalamet. La celebridad dijo que viajó al “paraíso” y aunque no se fotografió junto a él, sí viajaron juntos.

Las fotos salen a la luz luego de que Timothée Chalamet perdiera el Óscar a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme. Una fuente declaró a Us Weekly: “Kylie está muy orgullosa de él y siempre lo está presumiendo discretamente ante sus amigos y familiares”.

“Ella apoya muchísimo su carrera y la considera muy importante. Aunque se relaciona un poco con su propio mundo, ir a estrenos y entregas de premios todavía le resulta algo nuevo, y a veces se siente un poco tímida en esos ambientes”, señaló la fuente.

“Kylie está realmente asombrada de lo respetado que es por sus compañeros y le encanta aparecer en público. Ella siempre lo anima y disfrutó muchísimo estando a su lado en los Óscar. Él dice que ella lo tranquiliza y que le encanta tenerla cerca”, añadió.

Kylie y Timothée fueron vinculados por primera vez en abril de 2023 y confirmaron su romance en septiembre de ese año cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé.

Han mantenido su relación fuera de las redes sociales y ella se ha abstenido de mencionar a Timothée en el programa The Kardashians.